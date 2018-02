Concluso il mercato invernale senza grandi stravolgimenti, Sampdoria e Torino si sono ritrovate in campo per la prima partita della 23esima giornata di campionato. In piena corsa per la zona europea, la formazione di Giampaolo si è dovuta fermare in casa dopo le ultime due vittorie consecutive. A mettere un freno alla corsa dei blucerchiati, è stato un Torino attento, combattivo su ogni pallone e capace di recuperare dopo il vantaggio iniziale di Torreira.

Per la formazione di Mazzarri, che non vince a "Marassi" dal marzo 1993, si tratta della sesta trasferta senza sconfitte. La Sampdoria frena e rischia invece di essere avvicinata dal Milan in sesta posizione. Per il discorso europeo, però, ci sono ancora molte giornate da giocare. A cominciare dalla prossima, che vedrà ancora Quagliarella e compagni impegnati al "Ferraris" contro il Verona.

Acquah risponde a Torreira.

La Sampdoria arriva alla sfida dopo le vittorie con Fiorentina e Roma, il Torino dai 3 punti con il Benevento e da cinque trasferte senza sconfitte. Giampaolo recupera Quagliarella, schierato in attacco insieme a Zapata. Nei granata, invece, Belotti parte dalla panchina insieme a Ljajic. Nel 4-3-2-1, Niang è il terminale offensivo. Avvio divertente al "Ferraris", con il Toro che risponde alla partenza lanciata dei genovesi e confeziona la prima occasione dopo soli tre minuti con Iago Falque: conclusione con il sinistro deviata in corner. Dopo un tiro alto di Acquah, è però la Sampdoria a sbloccare il match all'undicesimo con il quarto gol in campionato di Torreira: una punizione che s'infila nella barriera e beffa Sirigu.

Il vantaggio doriano dura soltanto pochi minuti. Al 25esimo è infatti Acquah a trovare il pareggio, con un tiro dal limite leggermente deviato da Ferrari. La rete granata è un'iniezione di coraggio per il Toro, cambia l'inerzia del match e spinge l'undici di Mazzarri a caccia del secondo gol: solo sfiorato dal pallonetto di Niang, deviato da Viviano. Giampaolo vede i suoi soffrire ed è costretto a togliere Obi (infortunato) e ad inserire Ansaldi, poco prima di un'altra punizione velenosa di Torreira questa volta respinta con i pugni da Sirigu. Si va al riposo sul risultato di parità: tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo.

Belotti manca il guizzo vincente.

Giampaolo e Mazzarri tornano in campo con gli stessi giocatori. Nessun cambio, dunque, nell'intervallo e secondo tempo che comincia con le due squadre che badano soprattutto a non scoprirsi. Poche le emozioni in avvio di ripresa. Il primo tentativo è della Sampdoria. Al 56esimo Ramirez smarca Zapata, ma il tiro al volo dell'attaccante colombiano termina alto sopra la traversa. E' in pratica l'ultima giocata dell'ex Udinese, che lascia il campo per far posto a Kownacki. Rispetto alla parte finale del primo tempo, i padroni di casa sembrano ora più convinti e pericolosi. Il Toro aspetta e quando può riparte. Rincon e Iago Falque ci provano dalla distanza senza successo, prima degli ingressi di Belotti (per Niang) e Caprari (per Ramirez).

Al 72esimo l'evento che cambia la partita. Acquah entra duro su Caprari, proprio sotto lo sguardo di Rocchi estrae il secondo giallo e spedisce il ghanese a fare la doccia. Nonostante l'inferiorità numerica, sono i granata ad avere la palla del 2 a 1 con Belotti a pochi minuti dal termine. Lanciato da Valdifiori, il Gallo si presenta davanti a Viviano ma cestina il vantaggio con un tiro a lato. Nei cinque minuti di recupero, che Mazzarri ha visto dal sottopassaggio a causa dell'espulsione per proteste, grande parata di Sirigu su Verre e destro innocuo di Ansaldi direttamente sui guantoni di Viviano. Rocchi fischia tre volte e certifica il pareggio: un risultato che accontenta soprattutto i granata.