La due giorni di Champions League, quella che ha visto in scena l’andata dei quarti di finale della massima competizione continentale, è ormai in archivio con diversi club in vantaggio nel doppio confronto e altri, invece, irrimediabilmente (o quasi) pronti al passo d’addio alla manifestazione. Insomma, la storia di sempre, la storia del gioco più bello del mondo, del calcio con i più bravi, spesso, ad uscire vittoriosi nel match d’andata e poi nel computo dei 180’ di gioco totali.

Eppure, questi martedì e mercoledì, oltre ad averci regalato incredibili sensazioni e gol da cineteca, vedi la splendida rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, ci hanno anche permesso di vedere all’opera diversi giovani talenti chiamati a prendersi il proscenio nei prossimi anni ma già pronti per l’uso in questa edizione della ‘coppa dalle grandi orecchie’. Oggi, in definitiva, vi parliamo dei migliori Under 24/23, raccolti in un ideale undici, scesi in campo da Liverpool a Barcellona da Torino a Siviglia.

In porta Ederson, l’eroe negativo di Liverpool

A difendere la porta di questo immaginario ed immaginifico undici troviamo il portiere del Manchester City Ederson che, nel novero dei quarti di finale, nello specifico ruolo, risulta essere il numero uno più giovane della pista. Più giovane ma anche più ‘apprezzato' col brasiliano attualmente valutato ben 45 sonanti milioni di euro. Un ‘value' importante ma che non sembra averlo influenzato in questa sua prima stagione Citizen con l’ex Benfica bravo a scacciare la pressione e mettere insieme un’annata di livello.

Un’annata però che sembra maledettamente complicarsi dopo il 3-0 rimediato all’Anfield Road dove il #31 sky blues non sembra aver avuto colpe sulle conclusioni, due su tre ravvicinate, degli avanti Reds.

in foto: la formazione dei migliori talenti della due giorni Champions (buildlineup.com)

Insomma, scagionato da eventuali responsabilità il classe ’94 non pare aver subito alcun contraccolpo in termini di reputazione dopo questa incredibile débâcle con Ederson ancora considerato (a giusta ragione) fra i maggiori prospetti in circolazione nel panorama calcistico continentale.

Difesa transalpina: il pacchetto arretrato vale 138 milioni di euro

Davanti al portiere verdeoro ecco spuntare un bel pacchetto arretrato che, per metà, ha vissuto una due giorni davvero importante. Una due giorni che potrebbe schiudere loro le porte delle semifinali ma che, allo stesso tempo, gli ha consentito di mettersi, ancora una volta, in luce nei rispettivi match. Parliamo, nello specifico, del 19enne Alexander-Arnold (valutato 8 milioni di euro) in grado di giganteggiare nel confronto diretto con Sané e di battere il Manchester City col suo Liverpool, e del francese Samuel Umtiti (60 mln) abile ad annullare le velleità giallorosse della Roma e ad arginare Perotti e parzialmente Dzeko.

Tutt’altra storia rispetto a quella degli altri transalpini, Lenglet (20 mln) e Laporte (50 mln), finiti Ko insieme ai propri compagni nelle gare con Bayern Monaco e ancora Liverpool. Due sconfitte pesanti con i predetti calciatori però, poco responsabili delle difficoltà delle proprie squadre con il #5 andaluso protagonista di un’ottima prestazione nella prima frazione di gioco con i bavaresi e l'ex Athletic, sia pure da laterale sinistro, proprietario di una discreta prova nella grandinata nella Merseyside. Insomma, una difesa di assoluto valore da ben 138 milioni di euro e così costruita: Laporte e Alexander-Arnold sulle corsie e Umtiti e Lenglet al centro.

Centrocampo italo-tedesco: Kimmich-Pellegrini

A difendere la linea mediana ed il resto della squadra in fase di non possesso, nella terra di mezzo chiamata centrocampo, rintracciamo due profili fantastici capaci di ritagliarsi moltissimo spazio in questo 2017/18. E se il tedesco Kimmich (55 mln) è sulla cresta dell’onda, a 23 anni, già da qualche tempo, il suo compagno di reparto, Pellegrini (23 mln), alla prima vera occasione con una grande, non sta deludendo le attese con, problemi fisici a parte, un rendimento all’altezza della situazione.

Un rendimento da top player in erba, da cursore di centrocampo, attacco-difesa di valore, e pure da speranza verde della Roma con l’ex Sassuolo col #32 di Rottweil a comporre una ipotetica coppia dalle ampie garanzie tecnico-tattiche e dai grandissimi margini di miglioramento.

Attacco spuntato, sia pure stellare

Infine, a chiudere questo preziosissimo ‘dream team’ composto solo dai migliori giovani calciatori che si sono mesi in evidenza in questa prima fase dei quarti di Champions, ci sono quattro campionissimi, nel 4-2-3-1 globale, da far girare la testa. Tre dei quali, con la maglia, sia pure oltraggiata dall’insuccesso col Liverpool, del Manchester City di Guardiola che, nell’ultimo periodo, ha deciso di ringiovanire non poco la rosa Citizen.

Il riferimento, senza ulteriori preamboli, è a Sané (75 mln), Sterling (80 mln) e Gabriel Jesus (70 mln) capaci, in questo scacchiere tattico, di inserirsi al meglio nei proprio ruoli naturali sfruttando tutte le loro innate doti fatte di grinta, tecnica, estro, dribbling fantasia e qualità da vendere. Un mix perfetto, longevo ma già efficace e che pure non ha concesso dividendi con i tre predetti fenomeni incapaci di arginare la furia Reds. Fenomeni poi, affiancati, per completare il reparto offensivo, dal baby Asensio, poco utilizzato a Torino con la Juventus, ma prezioso elemento su cui fondare e poi costruire il Real del futuro. Insomma, un attacco da 56 gol e 35 assist totali in stagione e con una media età, per la Champions e non solo, davvero fresca di ben 22 anni: il futuro, ma anche il presente, è loro.