Non è un momento facile per il Real Madrid: la squadra che ha vinto per due volte di fila la Champions League ieri è uscita sconfitta dal terreno del Santiago Bernabeu per mano del Villarreal, che non aveva mai vinto in casa dei blancos nella sua storia, e ora è a -16 dal Barcellona che gioca oggi contro la Real Sociedad.

Una crisi senza fine quella del Real Madrid che ha abbandonato, in maniera definitiva, le speranze di vittoria della Liga e ora dovrà soltanto pensare ad entrare tra le prime quattro per essere sicuro di far parte della prossima Champions League, oltre agli ottavi di finale della massima competizione europea contro il PSG del prossimo febbraio.

Kroos: Chi dice che abbiamo giocato male, non sa cos'è il calcio.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Villarreal, il centrocampista tedesco ha voluto rispondere alle critiche e a chi sostiene che i blancos, oltre a perdere, abbiano giocato male nelle ultime gare

E’ vero, è un momento difficile per tutti noi Madridisti. Ma chi dice che oggi (ieri, ndr) abbiamo giocato male, non ha idea di cosa sia il calcio. È stata una buona prestazione e dobbiamo continuare. C’è ancora molto da vincere in questa stagione.

Kroos: Dobbiamo qualificarci per la Champions League.

Toni Kroos dopo la sconfitta inaspettata in casa di ieri ha parlato ai microfoni di BeIN Sports USA degli obiettivi stagionali e abbandona l'idea di puntare alla Liga