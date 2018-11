Serata di Nations League da dimenticare per Gibilterra sconfitta in casa dall'Armenia con il pesante punteggio di 6-2. Eppure c'è un calciatore della squadra biancorossa che può esultare e non dimenticherà mai la partita valida per la 5a giornata del trofeo continentale. Si tratta di Tjay De Barr, attaccante classe 2000 di Gibilterra che è entrato nella storia della Nations League diventando il più giovane marcatore della competizione.

Tjay de Barr, gol da record in Gibilterra-Armenia 2-6

Gibilterra, che si era imposta a sorpresa in terra armena con il punteggio di 1-0, sognava la terza vittoria consecutiva (dopo quella contro il Liechtenstein) nella League D. La serata era iniziata benissimo per la formazione biancorossa passata in vantaggio con il giovanissimo attaccante Tjay de Barr. Scattato sul filo del fuorigioco, il classe 2000 ha dribblato il portiere e segnato la rete dell'1-0. Un gol da record che però non ha evitato un vero e proprio tonfo, con l'Armenia che, dopo aver pareggiato, ha dilagato imponendosi con il punteggio tennistico di 6-2

Tjay de Barr più giovane marcatore della storia della Nations League

Festa grande dunque per Tjay De Barr, attaccante che milita nell'Europe FC squadra del massimo campionato gibilterrino in cui ha segnato già 4 reti. Il classe 2000 grazie alla marcatura in Gibilterra-Armenia è diventato il più giovane marcatore dell'altrettanto giovane torno della Nations League. Nella speciale classifica dei realizzatori green, Tjay De Barr ha superato altri due marcatori a sorpresa, ovvero Seydakhmet del Kazakistan, a sua volta davanti a Thill del Lussemburgo. Se il buongiorno si vede dal mattino dunque la nazionale di Gibilterra può essere fiduciosa per il futuro con un attaccante che potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni con la casacca della sua rappresentativa che sta sfoderando una buona Nations League.