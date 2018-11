L'Italia può ancora qualificarsi alla fase finale della Nations League? Quali sono le combinazioni di risultati che potrebbero rilanciare la Nazionale a discapito del Portogallo? Gli azzurri possono ancora chiudere al primo posto nel girone? La vittoria contro la Polonia ha avuto un duplice effetto: anzitutto, ha evitato la retrocessione nella Lega di B (evento che avrebbe aggiunto altra zavorra alle ambizioni di risalita dopo la disfatta della mancata qualificazione al Mondiale); ha messo la squadra di Roberto Mancini nelle condizioni per regalarsi una partita da protagonisti nello stesso scenario dove un anno fa – a San Siro – conobbero l'onta dell'eliminazione dai playoff per mano della Svezia.

La situazione di classifica del Gruppo 3 dove si trova l'Italia. Al momento è il Portogallo – che ha una partita in meno – a comandare il girone con 6 punti (+2 come differenza reti), davanti agli Azzurri (4, 0 quanto a differenza reti) e alla Polonia (1, già retrocessa).

in foto: La classifica del Gruppo 3 della League: perché l’Italia può ancora vincere il girone

Cosa succede all'Italia con la vittoria contro il Portogallo. Classifica alla mano, con una vittoria sul campo del Portogallo, l'Italia conquisterebbe il primo posto nel girone, con un punto di vantaggio sui lusitani. Questi ultimi però avrebbero a disposizione un'altra gara, ovvero quella contro la Polonia del 20 novembre. In caso di sconfitta anche contro i polacchi, gli azzurri sarebbero dunque sarebbero primi e staccherebbero il pass per la Final Four. In caso di pareggio invece tra Portogallo e Polonia, saranno decisivi i gol della differenza reti.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti al primo posto tra Italia e Portogallo. Se l'Italia dovesse vincere contro il Portogallo, e la nazionale di Santos dovesse poi pareggiare contro la Polonia, azzurri e lusitani si ritroverebbero in vetta a pari punti. In questo caso per determinare le posizioni in classifica ci sono alcuni criteri indicati dalla Uefa: 1) punti conquistati negli scontri diretti; 2) differenza reti negli scontri diretti; 3) numero di gol segnati negli scontri diretti; 4) numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti; 5) minor numero di punti basato sui cartellini (cartellino rosso 3 punti, cartellino giallo 1 punto, espulsione per due cartellini gialli 3 punti); 6) posizione nella classifica Uefa per coefficienti.