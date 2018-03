La piccola rivincita nei confronti dei tedeschi, ha lasciato il buon umore nel ritiro della nazionale brasiliana dove anche l'assenza di Neymar è stata ormai digerita. Il Brasile ha infatti dimostrato di non essere completamente dipendente dal suo fenomeno attualmente in infermeria, e la dimostrazione il commissario tecnico Tite l'ha avuta in occasione dell'amichevole contro la Germania: vinta dai suoi ragazzi, grazie al gol di Gabriel Jesus.

A brillare nel "test match" di Berlino, è stato soprattutto Douglas Costa. Il giocatore della Juventus, dopo le recenti buone prestazioni con la Juventus, ha così conquistato anche la fiducia del commissario tecnico della Selecao: "Douglas Costa è cresciuto in maniera esponenziale, tanto nella Juve quanto in nazionale – ha spiegato Tite, a margine della partita – Adesso può rivelarsi un giocatore fondamentale".

L'interesse del Manchester United

Tra coloro che sognano di viaggiare verso la Russia nella prossima estate, l'ex attaccante del Bayern Monaco ha dunque scalato parecchie posizioni nella gerarchia della sua nazionale. Ad oggi, infatti, pare impossibile fare a meno del 27enne di Porto Alegre: "L'ho seguito personalmente e ho visto come negli ultimi tre mesi sia diventato un giocatore fondamentale nella Juventus – ha aggiunto il vice di Tite, Sylvinho – Dopo un periodo di ambientamento è migliorato parecchio. Il calcio italiano lo ha migliorato e la duttilità che ha acquisito ci può essere di grande aiuto in chiave mondiale".

Attualmente in prestito dal club bavarese, il giocatore brasiliano è anche entrato nel mirino di alcune società inglesi. Secondo il tabloid "Daily Mirror", in prima fila ci sarebbe il Manchester United di José Mourinho: pronto a presentare un'offerta di 45 milioni di euro per l'esterno della Juventus. Il club piemontese però non è intenzionato a lasciarlo partire e, dopo aver già versato 6 milioni nelle casse del Bayern Monaco, è pronta a riscattarlo con altri quaranta.