A poche ore dalla vittoria in Champions League della sua ex squadra (lo Shakhtar Donetsk), Douglas Costa può festeggiare quello che è ormai dato per certo dalle parti di Vinovo: il riscatto, da parte della Juventus, del suo cartellino. Il giocatore brasiliano, arrivato in Italia in prestito oneroso nello scorso luglio, si è infatti meritato la conferma anche per la prossima stagione al punto che la Juventus verserà al Bayern Monaco i restanti 40 milioni di euro pattuiti nell'estate scorsa.

Dopo averne pagati sei al momento del prestito, il club campione d'Italia si è dunque convinto delle qualità dell'esterno di Massimiliano Allegri: protagonista di buone partite non solo in campionato ma anche in Europa, e atteso da una maglia da titolare anche nella prossima sfida con l'Atalanta di Gasperini. Per il 27enne di Rio Grande, sono state quindi decisive le ultime gare dove ha ricoperto il ruolo di esterno in maniera positiva, mettendo in mostra le sue doti e la sua velocità

La conferma di Rummenigge.

Dop aver rivelato nelle scorse ore il triste aneddoto di quando giocava in patria ("Sono stato costretto a giocare per perdere, altrimenti sarei morto"), l'ex talento cresciuto nel Gremio è ormai diventato un punto fermo della squadra bianconera: falcidiata da tanti infortuni nelle ultime settimane. Se negli uffici di corso Galileo Ferraris la decisione di riscattare Douglas Costa è maturata soltanto in questo ultimo periodo, in casa Bayern Monaco erano invece sicuri da tempo che la vecchia signora avesse mantenuto fede agli impegni presi.

Durante l'ultimo evento annuale con i soci del Bayern Monaco, fu proprio il direttore amministrativo Karl-Heinz Rummenigge a confermare il riscatto definitivo del brasiliano da parte del club piemontese: "Douglas Costa è andato alla Juve in prestito la scorsa estate, la prossima sarà acquistato definitivamente dai bianconeri per 46 milioni di euro".