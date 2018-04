Tinder e il Manchester City hanno appena siglato un accordo di miliardario affinché l'app di incontri diventi lo sponsor delle squadre maschili e femminili del club inglese, così come già accaduto per il New York City FC che milita nella Major League Soccer che appartiene al City Football Group. L'accordo è stato annunciato ieri, giovedì 5 aprile, e arriva alcuni mesi dopo che Tinder ha cercato di diventare uno sponsor dei rivali dei Citizens, ovvero del Manchester United di José Mourinho. Tom Glick, Direttore Commerciale di City Football Group, ha commentato:

Tinder è una piattaforma globale enorme e, come il calcio, riunisce ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo. Il calcio è una comunità di appassionati che condividono momenti, le emozioni e passione per lo sport che amano. Insieme a Tinder abbiamo una grande opportunità, ovvero quella di esplorare come possiamo combinare questo fascino globale e grazie all'app creare ancora di più rapporti nuovi, divertenti e creativi. Riteniamo che sarà una partita perfetta per Tinder e per il City .

Si tratta di "un nuovo accordo pluriennale" con il quale l'app di appuntamenti spera di "collegare gli utenti al calcio" e proverà a farlo, secondo il comunicato in cui annunciano l'accordo, creando "esperienze entusiasmanti e uniche come l'accesso esclusivo alle partite, esperienze uniche ed eventi allo stadio". David Wyler, VP Partnerships di Tinder, ha festeggiato l'accordo con la squadra inglese affermando:

La presenza globale di Tinder e la sua base di utenti altamente impegnati ci dà una comprensione unica di ciò che le persone di tutto il mondo sono appassionate. È evidente che amano lo sport, in particolare il calcio. Il calcio è uno sport dove tutto è possibile in qualsiasi momento e vogliamo essere fedeli al gioco facendo qualcosa di inaspettato, sorprendendo i fan e i nostri utenti con le notizie del nostro accordo in un modo divertente e creativo.

In omaggio a questo nuovo accordo con il Manchester City, per il derby di sabato contro lo United Tinder ha deciso di cambiare colore: la piattaforma è sempre stata riconosciuta per il "rosso" che, però, fa riferimento ai Red Devils e per questo ora sarà "blu". Un gigantesco dirigibile Tinder e Manchester City ieri ha sorvolato la città di Manchester per celebrare il "perfect match" prima del derby, che si disputerà sabato all'Etihad Stadium alle ore 18:30.