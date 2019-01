L'ultima gara dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/2019 è quella di San Siro tra Inter e Lazio. I Nerazzurri e i biancocelesti hanno il "torneo della coccarda" tra i loro obiettivi e cercheranno di raggiungere la semifinale, dove troveranno il Milan che ha eliminato il Napoli. Dopo la brutta sconfitta contro il Torino la squadra di Spalletti proverà a riscattarsi nella gara di Coppa con la Lazio che, come i nerazzurri, è reduce da una sconfitta ma il tenore della sfida è nettamente diverso, visto che è arrivata contro la Juventus e dopo un'ottima prova che non meritava lo 0 nella casella punti.

Non è il momento migliore della stagione né per l'Inter né per la Lazio ma il superamento del turno in Coppa Italia potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio, anche per la Serie A e per l'Europa League. Luciano Spalletti dovrebbe mettere in campo la sua squadra con il 4-3-3 con il rientro dal 1′ di Asamoah, Nainggolan, Politano e Candreva mentre Simone Inzaghi confermerà il 3-5-2 con Caicedo al posto di Luis Alberto in avanti e il rientro di Acerbi al centro della difesa.

Dove si gioca e dove vederla in tv

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio si giocherà giovedì 31 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita tra nerazzurri e biancocelesti è un'esclusiva della Rai e la gara in questione sarà visibile su Rai2 alle ore 21:00, con pre-partita dalle 20:50. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani, con i contributi dal campo di Lucio Michieli e Thomas Villa.

Le probabili formazioni

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Nainggolan; Politano, Icardi, Candreva. Allenatore: Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Berisha, Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi