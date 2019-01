Il campionato è ipotecato, solo un terremoto potrebbe scalzare la Juventus dalla vetta della classifica. La Coppa Italia, in gara secca, può essere un'insidia. La Champions? Quando ad Allegri ne fanno menzione in conferenza stampa trasecola… a metà febbraio c'è il doppio confronto con l'Atletico Madrid, un osso duro per chiunque.

Non sta scritto da nessuna parte che siamo i super favoriti, anzi, è una follia pensare una cosa del genere – ammette il tecnico -. In campionato, su 38 partite, puoi anche permetterti si sbagliarne una… In Champions League no e domani nemmeno.

Bergamo campo trappola. Concetto chiaro che l'allenatore usa per introdurre la gara contro l'Atalanta, valida per i quarti di finale di Tim Cup. Avversario ostico per chiunque, anche per la stessa Juventus. Una squadra che non molla mai… se n'è accorta la Roma che ha rischiato la sconfitta clamorosa dopo aver subito la rimonta dallo 0-3.

Si fa fatica a giocare contro di loro – ha aggiunto Allegri -. E' una squadra fisica, con propensione offensiva, ma è anche vero che concede molto. Dovremo sfruttare i punti deboli, restando attenti alla loro forza.

Quale Juve andrà in campo mercoledì sera? Allegri rivela un terzo di formazione, lasciando caselle scoperte a centrocampo e in attacco, laddove potrebbe anche riposare Cristiano Ronaldo.

In porta gioca Szczesny, Perin ci sarà contro il Parma sabato prossimo. Dietro giocheranno Rugani e Chiellini, rientra Cancelo e a sinistra uno tra Spinazzola e Alex Sandro. Pjanic e Khedira sono a disposizione, Mandzukic valuto oggi, ma sta bene e come lui anche Matuidi che ha riposato. Cuadrado e Barzagli out. Bonucci anche out, ma l'infortunio è meno grave del previsto quindi abbiamo la speranza di averlo prima possibile. In ogni caso abbiamo Caceres a disposizione e poi c'è De Sciglio che può fare anche il centrale.

Turnover ragionato, quando toccherà a CR7 restar fuori? Allegri ci pensa e medita qual è il momento più opportuno perché il campione portoghese tiri il fiato. Tra due settimane c'è la Champions e serve evitare rischi inutili.

A livello di dati fisici Cristiano sta facendo un'ottima annata. A livello di quantità siamo sui livelli di Madrid, a livello di intensità è molto più avanti qui. Sicuramente ci sarà da rifiatare, anche se la settimana più tosta è questa, perché più avanti avremo giorni per recuperare.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Allegri