Una prodezza memorabile. Il gesto tecnico di Riccardo Saponara che ha permesso alla Sampdoria di strappare un punto in extremis sul campo della Lazio è destinato a restare impresso a lungo nella mente dei tifosi blucerchiati. Tra questi c'è anche chi ha deciso di tatuarselo sul corpo, lasciando senza parole lo stesso calciatore. Il sampdoriano ci ha scherzato su, e su Instagram ora ha fatto scattare le ricerche per conoscere l'identità di questo tifoso sfegatato, definito simpaticamente "un eroe".

in foto: Foto https://www.instagram.com/p/BrYNc7VgrCw/

Riccardo Saponara, gol e spogliarello in Lazio-Samp

Riccardo Saponara ha vissuto una settimana davvero memorabile. Il suo gol all'Olimpico al minuto 99 ha permesso alla Sampdoria di acciuffare il pareggio in casa della Lazio, quando le speranze sembravano ormai ridotte al lumicino. Una rete realizzata con uno splendido gesto tecnico, un pallonetto morbido con un tocco di esterno volante, e festeggiata, in maniera sfrenata sotto il settore ospiti, con tanto di vero e proprio spogliarello.

Un tifoso si è tatuato il gol di Saponara sulla pancia

Emozioni uniche per il calciatore e per i tifosi della Sampdoria, che hanno celebrato la prodezza del trequartista ex di Empoli, Milan e Fiorentina. Tra i sostenitori blucerchiati c'è anche chi addirittura chi si è spinto oltre: un tifoso ha deciso di farsi tatuare la prodezza di Riccardo Saponara sulla pancia, in modo da rendere ancor più memorabile il gesto tecnico del calciatore.

Saponara posta la foto del tatuaggio su Instagram: rintracciate questo eroe

La foto del tatuaggio che ritrae Riccardo Saponara mentre calcia al volo il pallone del 2-2 in Lazio-Samp ha fatto il giro dei social, e alla fine è stata condivisa anche dallo stesso trequartista blucerchiato. Quest'ultimo ora è alla ricerca dell'identità del tifoso, che vorrebbe conoscere e probabilmente ringraziare per il tatuaggio dedica. Queste infatti le parole scelte da Saponara per accompagnare lo scatto: "Qualcuno rintracci questo eroe"