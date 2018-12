Per 82′ in panchina, Riccardo Saponara non avrebbe mai immaginato di regalarsi una notte come quella vissuta grazie al folle finale di Lazio-Sampdoria. Entrato a pochi minuti dal fischio finale, nel recupero del recupero, al minuto numero 99′ il trequartista ex Fiorentina si è inventato un gol tanto bello quanto pesante, quello del 2-2 definitivo che ha gelato l'Olimpico. Esultanza sfrenata per Saponara, che nell'euforia del momento è rimasto per alcuni istanti addirittura senza mutande. Su Instagram il calciatore classe 1991, oltre a pubblicare la foto galeotta dei festeggiamenti hot per il gol, ha svelato un retroscena relativo al compagno di squadra Tonelli.

in foto: Foto https://www.instagram.com/p/BrKi4F9g7mI/

Riccardo Saponara, gol del 2-2 in Lazio-Samp ed esultanza hot

Riccardo Saponara ha realizzato al minuto numero 99 di Lazio-Sampdoria il gol del definitivo 2-2. Gioia incontenibile per il calciatore blucerchiato che ha spento i sogni di vittoria degli uomini di Inzaghi, e mandato in visibilio gli occupanti del settore ospiti dell'Olimpico. Con questi ultimi l'ex viola ha voluto festeggiare il pareggio, cercando di sfogare tutto il suo entusiasmo, in momenti di vero e proprio delirio. Dopo essersi tolto la maglia, Saponara è rimasto quasi in pantaloncini. Già, quasi, visto che alla fine, anche la parte inferiore della sua divisa si è abbassata, con il giocatore che si è ritrovato con il fondoschiena in bella mostra.

Il retroscena della foto hot di Saponara

Una scena che inevitabilmente ha fatto il giro del web e dei social, anche grazie allo stesso Saponara. Il calciatore ha condiviso la foto del momento galeotto, mentre si ritrova abbracciato ad un tifoso della Sampdoria, con il lato B nudo e coperto per l'occasione da un'emoticon a forma di pallone. Il tutto accompagnato da queste parole: "99′ modi di esultare. Grazie a tutti i miei compagni per aver condiviso insieme a me questo grande momento di follia". E a sorpresa non manca il retroscena su quanto accaduto: è stato il compagno di squadra in blucerchiato Tonelli, ad abbassare gli slip a Saponara. Questa la spiegazione: "Grazie soprattutto a quel burlone di Lorenzo Tonelli per avermi smutandato"