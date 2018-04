Il Manchester City è stato accolto in modo pessimo ad Anfield Road. Il pullman che trasportava la squadra di Pep Guardiola è stato preso d’assalto mentre arrivava allo stadio del Liverpool. I tifosi più caldi dei Reds hanno lanciato lattine, bottiglie e fumogeni. Nessun calciatore, nessun membro dello staff del City è rimasto fortunatamente ferito. Il Liverpool si è scusato e ha condannato il comportamento di quei tifosi. Ma Guardiola nel dopo partita si è arrabbiato tantissimo.

A causa dell’attacco subito dai tifosi dei Reds, il bus del City ha subito ingenti danni e per il rientro i dominatori della Premier sono stati costretti a cercare un mezzo di trasporto alternativo. Il Liverpool ha preso le distanze dal gesto dei suoi tifosi più accaniti e ha condannato l’episodio con un comunicato:

Scioccato e arrabbiato Guardiola per quello che è successo al bus della squadra prima della partita:

Adesso è successo, non possiamo cambiare nulla. Ma non mi aspettavo questo. Il bus è stato distrutto, non pensavo che a Liverpool potesse succedere una cosa del genere. Tutto ciò è davvero incredibile se pensiamo a quello che è successo lo scorso anno a Dortmund. Spero che non accada più una cosa del genere.