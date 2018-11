Il tifoso italiano da sempre è prima di tutto un tifoso ‘contro'. Più che sostenere la propria squadra punta il dito indice su quella avversaria e lo manifesta ogni volta che può, allo stadio alla tv o al bar. Così è nato uno studio statistico che ha rilevato il termometro dell'odio e dell'amore da parte dei supporter verso i vari club. Ed è stato decretato il verdetto più atteso: la società più odiata è risultata l'Inter, la più amata la Juventus.

L'ultimo sondaggio sul tifo italiano. Lo studio – risultato dal sondaggio "European Football Benchmark" effettuato da Statista – ha confermato che in Italia vi siano circa 34 milioni di tifosi e di questi il 99 per cento simpatizza espressamente per un club specifico. Da questo punto di vista, la squadra che raccoglie più supporter è la Juventus che si conferma prima squadra con il 39% del seguito, poi Inter e Milan al 19%.

Inter, la più odiata dagli italiani. Ma ciò che interessa dell'ultima analisi effettuata è altro: il punto focale non è per chi si tifa ma quali società riescano a suscitare più emozioni, amore o odio. E in questa speciale statistica i nerazzurri sono la squadra più odiata d'Italia davanti a bianconeri e rossoneri. Il 40% degli intervistati non sopporta il club interista, davanti a quello juventino (38%) e al Milan (32%). Se la passa male anche il Napoli (30%) come la Lazio (26%). Suscitano poco interesse Cagliari e Atalanta citate solo dal 13% degli intervistati.

Juventus, squadra più amata. Per le società più amate (dove incide ovviamente il bacino di tifo più o meno diffuso), la leadership è della Juventus: il 49% degli intervistati ha dichiarato simpatia per la società bianconera, poi c'è la coppia Napoli-Roma appaiate al 37% prima del Milan terzo sul podio a quota 35%, poi Fiorentina (34%), Inter (33%) e Atalanta (31%).