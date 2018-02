Le due sconfitte consecutive hanno riscaldato gli animi in casa Lazio. Dopo la caduta in casa del Milan, i biancocelesti sono usciti sconfitti nel Monday Night della Serie A contro il Genoa per 2 a 1 e ha messo un freno la corsa per un posto in Champions League che, però, vede sempre la squadra capitolina in vantaggio rispetto alle dirette avversarie (Inter e Roma).

Nonostante la sconfitta casalinga, la situazione per la Lazio non ha avuto risvolti negativi ma il clima nello spogliatoio non sembra essere molto sereno: secondo quanto riportato da PremiumSport nel post partita contro il Genoa Felipe Anderson e Simone Inzaghi si sono scontrati duramente e si è sfiorata addirittura la rissa.

La ricostruzione del diverbio.

Secondo l'allenatore della Lazio il jolly offensivo brasiliano, entrato nella ripresa al posto di Marusic, avrebbe dato un contributo non all'altezza in un momento fondamentale della gara e anche i tifosi hanno notato questo atteggiamento da parte di Felipe e lo hanno apostrofato con dei fischi piuttosto eloquenti. Il fantasista biancoceleste avrebbe risposto al suo tecnico con un "tanto te la prendi sempre solo con me" e da quel momento il battibecco è salito di tono. A sedare la situazione ci ha pensato Lucas Leiva che, con tutta la sua esperienza, ha provato a riportare la calma tra il compagno di squadra e l'allenatore.

Felipe Anderson via dalla Lazio a giugno?

A questo punto sembra difficile che il futuro di Felipe Anderson possa essere ancora a Roma dopo la fine della stagione. Come riporta La Repubblica c’è la possibilità concreta che il brasiliano venga ceduto se dovessero arrivare delle offerte con una base di almeno 40 milioni di euro. Intanto ieri Felipe ha partecipato insieme ai suoi compagni alla cena per il compleanno di de Vrij e, da quello che traspare, sembra che la situazione con i compagni sia piuttosto tranquilla.