"Tanti auguri a mister Sarri". Con questo tweet sul suo profilo ufficiale il Napoli dimostra di non aver dimenticato Maurizio Sarri e nel giorno del suo 60° compleanno ecco che arrivano gli auguri dal club di Aurelio De Laurentiis. Nonostante le frizioni con il presidente azzurro, il tecnico napoletano in tre stagioni sulla panchina del Napoli, prima del suo trasferimento al Chelsea, ha condotto la squadra a due secondi posti in campionato dietro la Juve e un terzo posto alle spalle dei bianconeri e della Roma. Nonostante il buon andamento del club partenopeo in questa stagione, molti tifosi del Napoli non hanno dimenticato il gioco spumeggiante e il modo di comunicare che l'allenatore ha portato al San Paolo e lo hanno voluto omaggiare con post e tweet sui social network.

Il ‘Sarrismo' e la Treccani

La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva; per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo.

Questa è la definizione che ha dato la Treccani al neologismo "Sarrismo". Maurizio Sarri è arrivato laddove non si erano mai spinti prima altri suoi più illustri colleghi. Da Guardiola a Sacchi, da Bearzot a Simeone. Questa parola si può potersi utilizzare senza timore, più del "tiqui taca", stile di gioco basato sulla monopolizzazione del pallone e fatto di continui passaggi corti eseguiti senza apparente senso fretta di concludere l'azione; o del "cholismo", con cui è stato etichettato il modo di giocare dell'Atletico Madrid e finito nella rosa delle finaliste candidate a diventare la parola dell'anno nel 2013 nominate dalla RAE (Accademia della lingua spagnola).