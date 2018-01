C'è un capitolo, nel percorso di studio all'ormai imminente asta di riparazione del fantacalcio, che toglie letteralmente il sonno ai fantallenatori. Stiamo parlando dei talenti che hanno vissuto una prima parte di stagione molto deludente. Cosa fare: tagliarli senza pietà, provare a inserirli in uno scambio, oppure decidere di attenderli con immutata fiducia? Un vero rebus, rispetto al quale occorre vagliare con attenzione tutte le possibili variabili.

I casi sono molteplici e ciascuno ha una sua specificità. Oggi ne vogliamo analizzare cinque in particolare che sembrano di più complicata soluzione. Da Berardi, alle prese con un'insolita involuzione da oltre un anno, a Belotti, condizionato dagli infortuni, sino a Schick, tormentato da un'estate movimentata e da una difficile collocazione tattica nella nuova Roma, a Rossi e Silva.

Domenico Berardi.

Quindici gare giocate, un gol realizzato (dal dischetto), due rigori sbagliati, 5,47 di media e 5,17 di fantamedia. Numeri impietosi per l'ex enfant prodige calabrese, cresciuto alla corte di Squinzi, che a soli 23 anni sembra aver già vissuto innumerevoli vite. Un inizio fulmineo per lui: 11 gol in B nella stagione di esordio, 31 nelle due successive in A (16 nel 2013-2014, 15 in quella dopo), quindi l'improvviso allontanamento dalla doppia cifra. Sette, cinque, fino al misero golletto di quest'anno. Un'involuzione a cui hanno contribuito infortuni e l'andamento incostante del suo Sassuolo. Quindi che fare? Il tecnico Iachini, sebbene ideale per condurre la squadra verso l'obiettivo salvezza, non sembra l'ideale per esaltare le sue qualità. Il suggerimento è quindi di provare a inserirlo in uno scambio.

Andrea Belotti.

L'infortunio a inizio stagione, il rientro affrettato per aiutare Mihajlovic, il colpo della mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia e poi il nuovo infortunio prima della sosta, fino all'esonero del tecnico serbo e all'arrivo di Mazzarri. Un avvio movimentato, caratterizzato da appena quattro gol, una media del 5,9 e una fantamedia di 6,5. Nel suo caso, però, conviene attendere e confidare nell'abilità del neo-tecnico granata di far girare a mille i suoi attaccanti. Anzi, vi diremo di più, potrebbe essere uno dei craque del girone di ritorno.

Patrick Schick.

Nel suo caso non era difficile immaginare una stagione controversa e tutt'altro che semplice. Prima i problemi di salute emersi durante le visite per il passaggio alla Juventus, poi l'affare salato con i bianconeri, quindi la comparsa sulla scena della Roma e l'approdo in giallorosso. Sullo sfondo due aspetti che forse sono sfuggiti ai più: la preparazione estiva saltata in toto e l'arrivo in una squadra che non aveva una collocazione tattica adeguata per lui (fare l'esterno nel 4-3-3 non è propriamente nelle sue corde). Risultato: 7 gare disputate, 5,5 di media e fantamedia, 0 bonus. Unica soluzione: provare a inserirlo in uno scambio, puntando sulla maggiore propensione di qualche avversario di lega di attenderlo.

André Silva.

È il cannoniere di Europa League del Milan, ma in campionato continua a non produrre nulla (10 presenze, 5,6 di media e fantamedia). Con Gattuso il feeling non sembra scattato, di conseguenza non vediamo soluzioni alternative al taglio; anche perché immaginare l'inserimento in uno scambio potrebbe sembrare quanto mai ambizioso.

Giuseppe Rossi.

Il discorso per Pepito è diverso: arrivato a dicembre, sono in molti a chiedersi se provare a prenderlo o meno. Difficile dare pareri definitivi, le sue condizioni di forma sono sempre un'incognita, ma l'auspicio nel suo caso è che la sfortuna lo lasci un po' in pace. Non parte in prima fila nelle gerarchie del Genoa ma, in condizioni, non teme rivali di alcun tipo. Scommessa da sesto slot in attacco.