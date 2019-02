Dura la vita delle Wags e delle modelle. Ne sa qualcosa la bellissima Jovana Svonja, moglie del calciatore serbo del Chievo Verona Filip Djordjevic. Ancora una volta la compagna del centravanti ha fatto impazzire i fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram dove non mancano scatti hot e sensuali. L'ultimo è quello che fa riferimento ad un servizio fotografico realizzato in condizioni assai difficili, con temperature bassissime.

Jovana Djordjevic, l'ultima foto su Instagram sullo shooting di notte con meno 6 gradi

Jovana Svonja, moglie dell'ex centravanti serbo della Lazio Filip Djordjevic attualmente al Chievo, ha conquistato l'attenzione del web grazie al suo ultimo scatto. La modella si è resa protagonista di un servizio fotografico realizzato in condizioni molto particolari. Seminuda, Lady Djordjevic è stata costretta a posare seminuda e con tacchi a spillo, alle prime ore del mattino con temperature bassissime. Questa la didascalia che accompagna l'ultima foto relativa allo shooting fotografico effettuato sfidando il freddo: "Perderai la tua mente cercando di capire la mia. Abbiamo realizzato questo scatto poche settimane fa alle 3 del mattino, e fuori c'erano – 6 gradi: tanto di capello per chi stava congelando insieme a me".

Chi è Jovana Djordjevic, moglie di Filip ex bomber della Lazio attualmente al Chievo

Anche l'ultimo scatto postato su Instagram da Jovana Svonja ha fatto incetta di like e commenti. La modella serba spesso e volentieri ha pubblicato sul suo profilo le foto dei suoi servizi fotografici, in pose sensuali con il fisico in bella mostra conquistando gli utenti. Non è un mistero che Lady Djordjevic sia una delle wags più apprezzate della Serie A. Nel frattempo il marito Filip sta vivendo una nuova esperienza professionale al Chievo Verona. Tanti gli infortuni e poche le presenze con la Lazio per il classe 1987 serbo che nella scorsa estate ha cambiato aria. 8 presenze e un solo gol all'attivo in gialloblu per Djordjevic che spera in una seconda parte di stagione in crescendo.