Il mister ha cambiato tanto, si lavora di più con la palla ed è diverso anche il modo di difendere visto che lo facciamo con una linea difensiva molto più alta per andare a pressare gli avversari. Si fa tanta tattica durante gli allenamenti, ci siamo divertiti durante tutto il pre-campionato, abbiamo fatto un lavoro duro, ma molto positivo.

Wojciech Szczesny è stato stregato da Maurizio Sarri. Il portiere della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto esprimere in questo modo il suo punto di vista sull'impatto del nuovo tecnico sulla Vecchia Signora. Intanto tra tre giorni c'è la super sfida, che può dire già tanto, contro gli il Napoli di Carlo Ancelotti e il numero 1 bianconero si è espresso così sulla gara dell'Allianz stadium di sabato sera:

Bisogna giocare lo scontro diretto con il Napoli due volte, non cambia tanto se è alla seconda o alla decima giornata, non importa, è uguale, bisogna vincere perché queste sono le partite importanti.

Szczesny parla di Sarri: Mi ha impressionato

Il portiere polacco ha parlato del lavoro che ha fatto il nuovo tecnico e di come la sua ex squadra, il Napoli, sia stata quella che ha messo più in difficoltà i bianconeri nelle scorse stagioni. Szczesny si è soffermato sulla metodologia di lavora del tecnico ex Chelsea e di come lo abbia stregato:

Il Napoli di Sarri era molto forte, ora che è qui con noi vedo con che intensità fa lavorare le sue squadre. Sono rimasto impressionato dall'impatto che ha avuto nella squadra, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene, ovviamente cambiando tanto anche lo stile di gioco. Vedo un grande futuro per la Juve di Sarri.

Negli ultimi giorni Sarri ha mettere i problemi di salute davanti alla squadra e nella gara d'esordio della Seria A 2019/2020 a Parma non ha diretto la squadra dalla panchina: