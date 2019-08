La nuova stagione delle competizioni europee per club parte esattamente allo stesso modo di come era terminata quella precedente. Dopo la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal e quella di Champions League tra Liverpool e Tottenham, questa sera anche la Supercoppa Uefa 2019 che inaugura le competizioni Uefa 2019/2020 sarà un affare tutto inglese con il Liverpool di Jurgen Klopp che sfiderà il Chelsea di Frank Lampard.

Dove vedere Liverpool-Chelsea in tv

La Supercoppa Uefa 2019 si giocherà questa sera alle ore 21 in Turchia al Beşiktaş Park di Istanbul casa del Besiktas, in Italia il match tra i Campioni della Champions League e quelli dell’Europa League sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 mentre per gli abbonati Sky sarà visibile su Sky Sport Uno con prepartita a partire dalle ore 20.

Fine del digiuno per il calcio inglese

Per il secondo anno consecutivo dunque la Supercoppa Uefa vedrà due squadre della stessa nazione: il “derby” inglese tra Liverpool e Chelsea infatti segue quello tutto spagnolo tra le due squadre della capitale Real Madrid e Atletico Madrid. Inghilterra che dunque vedrà tornare in patria il prestigioso torneo continentale a distanza di 14 anni dall’ultima volta dato che l’ultimo successo di un club inglese nella competizione risale al 2005 quando fu proprio il Liverpool, allora allenato da Rafa Benitez, battendo in finale il CSKA Mosca a conquistare la Supercoppa.

Come arrivano le due squadre al match

E sono proprio i Reds ad arrivare con i favori del pronostico alla sfida del Beşiktaş Park. Jurgen Klopp infatti può contare sulla stessa identica rosa della passata stagione non avendo perso nessun pezzo pregiato durante la recente sessione di mercato estiva. Discorso diverso per il Chelsea che invece oltre all’avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri, passato alla Juventus, e Frank Lampard, ha visto andare via anche due pezzi pregiati come il belga Eden Hazard e il brasiliano David Luiz senza poterli sostituire a causa del blocco del mercato cui era soggetto. Differenza che è pesata anche nella prima giornata di Premier League che ha visto il Liverpool battere agevolmente 4-0 la neopromossa Norwich ad Anfield mentre il Chelsea è stato strapazzato per 4-0 in casa del Manchester United.

Probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson: Fabinho, Henderson, Milner; Mane, Salah, Firmino. All. Klopp.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Marcos Alonso; Kante, Jorginho, Barkeley; Pedro, Giroud, Pulisic. All. Lampard.

La Frappart scrive la storia: primo arbitro donna in una finale Uefa maschile

La gara tra i rossi e i blu farà però la storia anche e soprattutto per un altro motivo. Per la finale di Supercoppa europea che metterà di fronte le squadre di Lampard e Klopp, infatti l’Uefa ha designato la francese Stéphanie Frappart, che sarà il primo arbitro donna a dirigere una finale Uefa maschile. Dopo la recente finale di Coppa del Mondo femminile vinta dalla nazionale statunitense, per la trentacinquenne transalpina ci sarà dunque una nuova gioia professionale a dir poco storica.