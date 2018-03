Le strade di Andrea Stramaccioni e dello Sparta Praga si separano. L'allenatore capitolino è stato esonerato dal club ceco. Una decisione legata non solo ai risultati, ma anche al feeling con la dirigenza mai sbocciato del tutto. In particolare la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il duro confronto con l'attuale direttore sportivo ed ex tecnico dello Sparta Zdenek Scasny dopo il deludente pareggio interno contro lo Zbrojovka Brno.

Stramaccioni flop con lo Sparta.

La società granata ha ingaggiato il giovane tecnico italiano nello scorso maggio. Stramaccioni reduce dall'esperienza al Panathinaikos non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi, anche alla luce dei risultati non positivi. Eliminato al terzo turno preliminare di Europa League dalla Stella Rossa, in campionato ha ottenuto 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte con una squadra che staziona al 5° posto a meno 5 dalla seconda classe Slavia Praga e dunque dalla zona Champions. La curva granata nel corso della stagione ha spesso e volentieri contestato Strama che dopo l'ultimo pareggio interno contro lo Zbrojovka Brno si è reso protagonista di un acceso battibecco con il direttore sportivo dello Sparta.

La lite tra l'allenatore e il direttore sportivo dello Sparta Praga.

Zdenek Scasny, attuale direttore sportivo dello Sparta ed ex allenatore della formazione ceca, nel corso dell'intervallo dell'ultimo match del campionato ha deciso di recarsi negli spogliatoi per dare indicazioni personalmente in ceco ai giocatori. Una situazione che ha indisposto l'ex manager di Inter e Udinese che ha avuto dunque un acceso battibecco con il ds.

Il duro comunicato dello Sparta, sull'esonero di Stramaccioni.

A far uscire i titoli di coda sul rapporto tra Stramaccioni e lo Sparta, ci ha pensato il club. Una nota ufficiale, non di circostanza come spesso accade in questa situazione, ma molto dura in cui si spiegano i motivi dell'esonero: "A nome della proprietà, i membri del consiglio d'amministrazione e il direttore sportivo, il club ha deciso di esonerare l'allenatore in relazione alla grave situazione in cui si trova la squadra. Due pareggi consecutivi contro squadre di bassa classifica, e lotta per non scendere in graduatoria con un deludente quinto posto frutto di un bilancio di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte"

Le colpe di Stramaccioni.

Queste le parole di Adam Kotalík, direttore generale del club: "Andrea Stramaccioni ha avuto difficoltà nel rispondere alle richieste di un percorso per rendere lo Sparta Praga un club internazionale. La sua posizione era già sotto esame dopo la fine della prima parte della stagione, ma sfortunatamente i risultati e il gioco non sono migliorati nemmeno durante le prime tre partite all'inizio della seconda parte della stagione, nonostante avessimo effettuato altri trasferimenti. Il club ha deciso di cambiare. Auguriamo il meglio ad Andrea nella prossima avventura". Dopo i flop con Inter, Udinese e Panathinaikos dunque nuova esperienza negativa per Strama pronto al ritorno in Italia