Stipendio di 15 milioni netti a stagione a 33 anni che si aggiunge ai 38 intascati finora. Graziano Pellé ha lasciato l'Italia e la maglia della Nazionale dopo la sfortunata avventura dell'Europeo 2016 (lui e Zaza finirono nel mirino per il rigore sbagliato contro la Germania che costò l'eliminazione) ma in Cina ha trovato un tesoro. I numeri, del resto, sono dalla parte dell'ex bomber del Feyenoord: 72 presenze da quando indossa la maglia del club cinese (luglio 2016), 28 gol e 18 assist rappresentano lo score del giocatore che è riuscito così a strappare la riconferma milionaria.

Quanto vale? Meno dell'ingaggio percepito

Quanto vale? Meno della metà dell'ingaggio che gli verrà corrisposto, considerata la somma di 6 milioni che indica Transfermarkt come quotazione attuale. Cosa volete importi una cosa del genere a Pellé, pugliese del Salento che ha scelto d'investire parte dei proventi in aziende locali? Lui non ci fa caso e si gode la vita da re assieme alla sua regina, Viky Varga, tra una vacanza a Miami e un giro intorno al mondo in hotel di lusso. Facendo un paio di conti per gioco: prenderà 125 mira euro al mese, 41 mila al giorno, 1700 ora, 28 al minuto.

Pellé l'italiano più pagato, la classifica

Il rinnovo del contratto con lo Shandong Luneng fa della punta leccese il calciatore italiano più pagato al mondo, più del doppio rispetto a Gianluigi Donnarumma (Milan) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain) fermi a quota 6 milioni di euro. Per l'ex Pescara, però, le cose dovrebbero cambiare a breve quando, con l'ufficializzazione del nuovo accordo sposterà l'asticella degli introiti fino a 10 milioni netti all'anno. Ai piedi del podio c'è Leonardo Bonucci che ha scelto di tornare alla Juventus dopo un anno di Milan accettando anche una decurtazione dell'ingaggio da 7.5 milioni a 5.5 a stagione. Qualcosa in meno (5 milioni) entra nelle tasche di Jorginho (passato dal Napoli al Chelsea nell'estate scorsa per seguire Maurizio Sarri) e Gianluigi Buffon (Psg) che grazie a una serie di bonus può far lievitare i suoi introiti fino a 7 milioni.