L’ex attaccante del Southampton e della nazionale Graziano Pellé sta già pensando al momento in cui lascerà il calcio. Il trentaduenne, che da un anno e mezzo gioca in Cina e ha uno stipendio favoloso (40 milioni di euro netti in due anni e mezzo), ha deciso di finanziare un ambizioso progetto dedicato al lusso. La base di questo progetto sarà Lecce, la città che ha dato i natali al giocatore, e nelle intenzioni, anche dei soci del giocatore, questo tipo di progetto potrebbe essere replicato nelle più importanti città d’Europa.

Il lussuoso progetto di Pellé

Il progetto di Pellé è già in fase di realizzazione ed è iniziato con l’acquisto della residenza privata dell’ex re del fotovoltaico Paride De Masi, sita in un palazzo d’epoca a ridosso della centralissima Piazza Marini. Lì sorgerà un esclusivo ‘Member club’, riservato solamente ai soci selezionatissimi che potranno alloggiare nelle sei suite. Verranno creati anche due ristoranti, uno sarà dedicato alla specialità della cucina orientale, una ‘Business lounge’ per facoltosi professionisti e uomini d’affari. La progettazione degli interni e degli arredi è stata affidata a Eric Kuster, tra i 5 più importanti interior designer al mondo. L’inaugurazione dovrebbe esserci la prossima estate.

La gloria in Olanda, il contratto milionario in Cina

Graziano Pellé ha avuto una carriera particolarissima. Ha giocato pochissimo in Serie A, appena ventiquattro partite e un solo gol, ma in Olanda invece ha fatto fortuna con l’AZ Alkmaar e soprattutto con il Feyenoord, con cui realizzò 50 reti in due stagioni. Koeman lo portò con sé al Southampton. La nazionale è il passaggio successivo, dopo l’Europeo Pellé firma con lo Shandong Luneng. Con il club cinese ha firmato un contratto di due anni e mezzo, la cifra è stata quasi record con oltre diciotto milioni netti a stagione. Al momento della firma Pellé divenne il terzo giocatore più pagato al mondo.