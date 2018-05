Il Bayern Monaco è stato eliminato dal Real Madrid in semifinale di Champions League e non si può dire che alcuni errori piuttosto evidenti dell'arbitro Cakir non abbiano evitato alla squadra bavarese di approdare alla fine di Kiev. Nel dopo gare del Santiago Bernabeu non c'è stato alcun riferimento alla direzione di gara da parte del tecnico e dei giocatori del club tedesco che sono stati eliminato anche lo scorso anno furono dai blancos beffati in modo analogo: ai quarti di finale, con Ancelotti in panchina, il Real vinse grazie a due reti in fuorigioco e un'espulsione eccessiva nei confronti di Arturo Vidal. A parte gli sfoghi social del cileno e Jerome Boateng, la reazione del Bayern e di tutta la stampa tedesca è stata all'insegna del fair-play nonostante i penalty negati al Bernabeu: le situazioni di gioco che hanno visto il club campione di Germania non essere pronto e determinato quanto gli spagnoli.

Heynckes: Non posso parlare dell'arbitro

L'allenatore del Bayern Monaco, Jupp Heynckes, a fine gara si è soffermato sugli errori commessi dai suoi ragazzi in tutti i 90′ più che su quelli dell'arbitro Cakir: "C'era almeno un rigore per noi, ma non posso parlare dell'arbitro in una serata in cui abbiamo sbagliato tanto. Nelle due partite siamo stati migliori del Real Madrid, purtroppo abbiamo trovato un grande Keylor Navas".

Muller: Non abbiamo perso per colpa dell'arbitro

Anche Thomas Muller, capitano nella notte del Bernabeu, si è fermato ai microfoni dei commentatori ma non ha detto una parola irriguardosa nei confronti dell'arbitro, anzi, ha fatto i complimenti a Keylor Navas per le parate eseguite e per come ha salato la porta della sua squadra in diverse occasioni: "L'arbitro ha fatto un buon lavoro, non abbiamo perso per colpa sua. Keylor Navas è stato fenomenale, ha salvato il Real Madrid in molte occasioni".