A Madrid non è bastata una grande prestazione del Bayern Monaco per vincere la partita e conquistare la qualificazione alla finale di Champions. A Madrid non sono abstati coraggio e determinazione, disciplina tattica e consapevolezza delle proprie forze. A Madrid ci si è messo anche il portiere, Sven Ulreich, a complicare i piani con quella uscita improvvida su Benzema che ha spalancato la porta (e la strada) ai blancos. A Madrid i bavaresi sono andati vicinissimi al colpaccio, un po' come fatto dalla Juventus poche settimane prima ma – come accaduto ai bianconeri – sono stati costretti ad arrendersi alla legge del ‘Santiago Bernabeu': da quelle parti, per uscire indenni e al riparo da condizionamenti esterni, bisogna essere perfetti. Altrimenti… altrimenti ci arrabbiamo. A Kimmich, Müller & co. nemmeno quello è bastato per eliminare gli spagnoli però addosso è rimasta tanta rabbia.

Il motivo di tanto furore? Se avete visto le azioni salienti della gara allora sicuramente non vi sarà sfuggito il tocco di mano di Marcelo. Lo hanno visto tutti tranne l'arbitro e i suoi assistenti… ci fosse stato il Var chissà come sarebbe andata a finire. E chissà cosa sarebbe accaduto per quell'intervento goffo di Sergio Ramos (che tanto ha ricordato alla Juventus l'entrata maldestra di Benatia su Lucas Vazquez). Nell'uno e nell'altro caso al Bayern Monaco è stato negato un calcio di rigore che avrebbe cambiato le sorti della qualificazione.

Rabbia social. Il tecnico, Heynckes, ha preferito evitare polemiche arbitrali concentrando la propria attenzione sugli errori commessi in episodi chiave del match dai propri calciatori. Poi c'è stato chi come Boateng e Vidal ha sfogato tutta la propria frustrazione sui social network. Oltre a definire dei ‘ladri' le merengues per l'ennesimo scippo fatto al Bayern, l'ex juventino ha modificato una bella immagine pubblicata da Bleacher Report nella quale Cristiano Ronaldo era in cima agli Avengers. Al posto del suo viso ha messo una ‘cacca sorridente'. Pensiero (poco) stupendo ed esplicito.