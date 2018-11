Steven Gerrard è una vera e propria icona per il Liverpool. L'ex bandiera dei Reds, attuale tecnico dei Glasgow Rangers ha scritto pagine importanti della storia del club di Anfield. L'unico rimpianto del calciatore che ha vissuto tutta la carriera con il Liverpool (eccezion fatta per un finale con i LA Galaxy), è quello di non essere riuscito a vincere la Premier. Un titolo sfumato in extremis nella stagione 2013/2014, anche grazie al clamoroso errore di Gerrard nel match interno contro il Chelsea. Un episodio su cui l'ex calciatore ha rivelato un retroscena, rivelando le condizioni di salute precarie che lo costrinsero a subire prima della gara un'iniezione epidurale.

Steven Gerrard e l'errore clamoroso in Liverpool-Chelsea decisivo per la Premier

La stagione 2013/2014 sembrava quella buona per Steven Gerrard per vincere la Premier con il Liverpool. I Reds dopo aver vinto lo scontro diretto contro il City, vantavano un vantaggio di 3 punti sul Chelsea e 6 sui Citizens (con una partita in meno). Nella sfida contro i Blues ad Anfield però qualcosa andò storto: clamoroso errore di Gerrard che perse un pallone sanguinoso spianando la strada al vantaggio degli avversari che poi s'imposero e riaprirono il discorso per il titolo. Titolo che finì nella bacheca del City capace di vincere tutte le restanti partite, approfittando del crollo psicologico del Liverpool.

Cosa successe a Steven Gerrard prima di Liverpool-Chelsea del 2014

A distanza di anni, Steven Gerrard è tornato su quella clamorosa scivolata che mise Demba Ba nelle condizioni di segnare il gol del vantaggio. L'attuale tecnico dei Rangers ha rivelato ai microfoni di Daily Mail, di essere stato costretto prima di scendere in campo a sottoporsi a cure special per lenire il dolore fortissimo alla schiena. Queste le parole dell'ex centrocampista: "Sono sceso in campo dopo una iniezione epidurale, quelle che si fanno per il parto".

Il Fair Play di Gerrard, nessuna scusa per l'errore nella supersfida

Steven Gerrard sarebbe stato disposto a tutto pur di giocare quel Liverpool-Chelsea. Ecco allora la decisione di sottoporsi ad un'iniezione epidurale. Nessuna scusa comunque per l'ex bandiera dei Reds che ha voluto chiarire con grande onestà: "Non pensate che sia una scusa, ma sono un ragazzo di Liverpool, vengo dalle case popolari. Non mi sarei perso quella partita per nulla al mondo. E quello che è successo quel giorno è stata pura e semplice sfortuna, la schiena non c’entra. Ma quando fai un documentario devi essere onesto, dunque ho raccontato ogni singolo particolare".