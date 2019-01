Il trasferimento di Stefano Sturaro dalla Juventus al Genoa è ufficiale. Dopo le visite mediche nella giornata di ieri, nelle ultime notizie di calciomercato c'è la formalizzazione dell'operazione che permette al centrocampista di tornare nella squadra in cui è cresciuto a livello giovanile, esordendo in Serie A. La società bianconera attraverso una nota ha fatto il punto sulle cifre dell'operazione Sturaro, chiusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Ufficiale, Stefano Sturaro dalla Juventus al Genoa

Stefano Sturaro torna a Genova. Il centrocampista sanremese dopo una prima parte di stagione senza presenze (a causa di un fastidioso infortunio) allo Sporting Lisbona è pronto per una nuova avventura professionale al Genoa. Una squadra che conosce benissimo avendovi militato a livello giovanile, e poi dal 2013 al 2015 prima del trasferimento alla Juventus. E la società bianconera ha trovato l'accordo totale con i rossoblu sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi

Sturaro torna al Genoa, le cifre dell'operazione di calciomercato con la Juventus

La Juventus, in quanto società quotata in Borsa, ha reso note in un comunicato le cifre ufficiali dell'operazione di calciomercato relativa la ritorno al Genoa di Stefano Sturaro: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di € 1,5 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 8,5 milioni, pagabili nei successivi tre esercizi e potrà incrementarsi di ulteriori € 8 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali".

La Juventus e la plusvalenza possibile per l'operazione Sturaro

Una formula vantaggiosa per la Juventus che potrebbe incassare complessivamente una cifra di 18 milioni di euro, dall'affare Sturaro. Una somma che permetterebbe ai bianconeri di piazzare una plusvalenza visto che il calciatore è stato pagato circa 10 milioni proprio dai rossoblu. Occasione importante per il classe 1993 che dopo un brutto periodo condizionato dagli infortuni, spera di tornare a giocare ad altissimi livelli in quella Genova che conosce così bene.