Il Genoa si conferma uno dei club più attivi anche in questa sessione di calciomercato invernale. Le ultime notizie sulle trattative raccontano dell'accordo totale con la Juventus per il ritorno in rossoblu di Stefano Sturaro. Il centrocampista sanremese classe 1993 reduce da una parentesi di 6 mesi in prestito allo Sporting Lisbona (chiusa senza nemmeno una presenza all'attivo a causa di un infortunio) sta sostenendo le visite mediche con il Genoa, preludio alla firma sul nuovo contratto con la formazione ligure

Stefano Sturaro dalla Juve al Genoa, visite mediche e firma nelle ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato confermano che sarà Stefano Sturaro il primo rinforzo per il Genoa di Cesare Prandelli. Il centrocampista della Juventus, in prestito allo Sporting Lisbona nella prima parte di stagione ma senza mai debuttare per una tendinite, sta sostenendo le visite mediche presso il centro Il Baluardo a Genova. Un'occasione importante per il classe 1993 che torna in Italia dopo una prima parte di annata sportiva condizionata da una fastidiosa tendinite che gli ha impedito di esordire con la maglia dello Sporting Lisbona, club che lo aveva prelevato in prestito secco nella scorsa estate

Sturaro al Genoa, le cifre e la formula dell'accordo con la Juventus

Juventus e Genoa hanno raggiunto un accordo totale per Stefano Sturaro, confermando dunque la grande sinergia esistente tra i due club. Al termine delle visite mediche, se arriverà l'esito positivo, il centrocampista si legherà dunque ai rossoblu, ovvero alla squadra in cui è cresciuto mettendosi in mostra nel panorama calcistico italiano (la Juve lo prelevò dai liguri per una cifra complessiva di 9 milioni, bonus compresi). L‘intesa tra i bianconeri e il Genoa prevede un prestito sino a giugno con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro.

Sturaro, Pjaca, Romero, le ultime sulle trattative di mercato sull'asse Juventus-Genoa

Con Stefano Sturaro Cesare Prandelli si assicura una pedina importante per il suo centrocampo che nelle ultime ore ha dovuto registrare l'infortunio di Hiljemark, che tornerà nella prossima stagione. Juventus e Genoa, sono al lavoro anche per Marko Pjaca che potrebbe approdare come Sturaro in Liguria con la speranza di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto accaduto nella Fiorentina. I bianconeri dal canto loro sembrano aver ottenuto il sì di Preziosi per il giovane difensore Romero che dovrebbe però restare in rossoblu per 18 mesi prima dell'approdo alla Juventus.