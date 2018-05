La Serie A più emozionante degli ultimi anni è ormai agli sgoccioli. E se la lotta scudetto è praticamente ormai finita con la Juventus che salvo catastrofi si accinge a conquistare il suo settimo titolo italiano consecutivo, sono ancora tanti invece i verdetti ancora da decidere nelle ultime due giornate di campionato. Dalla ‘battaglia' per l’ingresso in Champions League e in Europa League alla corsa salvezza che vede 5 squadre coinvolte nell’evitare la terzultima posizione finale che vorrebbe dire far compagnia a Verona e Benevento, già aritmeticamente retrocesse, nel prossimo torneo di Serie B. E allora è tempo anche di cominciare a dare uno sguardo alle statistiche e ai numeri totalizzati da diversi calciatori del nostro campionato in vista di questo finale di stagione che si annuncia molto emozionante.

Dai top club alle cosiddette ‘piccole’, sono tanti gli allenatori che non riescono a rinunciare neanche per un minuto ad alcuni calciatori giudicati insostituibili durante il corso di una partita, anche se giocata male. Sono definiti ‘stakanovisti’ del torneo, infatti, tutti coloro i quali sono sempre rimasti in campo senza essere mai sostituiti, totalizzando il maggior numero di minuti totali rispetto a tutti gli altri colleghi in Serie A. Andiamo quindi a vedere quali sono ad oggi i calciatori che in questa Serie A hanno totalizzato una somma di 3.240 minuti giocati, vale a dire tutti quelli disputati dalle proprie compagini nelle 36 giornate di campionato fin qui in calendario.

Handanovic e Skriniar i due punti fermi di Spalletti

In totale, coloro che non hanno saltato nemmeno un minuto sono dieci calciatori: otto portieri e due di movimento. Le squadre rappresentate in questa ristretta cerchia sono nove con l’Inter di Luciano Spalletti unica ben due stakanovisti a cui il proprio tecnico non ha voluto mai rinunciare nemmeno per un istante durante questo torneo che sta per volgere al termine. Tra i dieci ci sono infatti sia l’estremo difensore sloveno Samir Handanovic che il difensore slovacco, tra le rivelazioni dell’intera stagione, Milan Skriniar, arrivato solo la scorsa estate in nerazzurro ma diventato fin da subito imprescindibile per la società meneghina.

Dal ‘baby’ Donnarumma all’esperto Sorrentino: 7 portieri per 7 ‘sorelle’

Le altre 8 compagini rappresentate in questa top 10 sono quindi la Roma con un’altra grande rivelazione d’annata, cioè il 25enne portiere brasiliano Alisson Becker, insieme al Milan con il giovanissimo Gigio Donnarumma, la Lazio con Thomas Strakosha, il Torino con Salvatore Sirigu, il Crotone con Alex Cordaz, il Genoa con Mattia Perin, il Chievo con Stefano Sorrentino e il Sassuolo con Francesco Acerbi. Tutti portieri dunque, tranne il 30enne difensore neroverde che si conferma un habitué di questa classifica.

in foto: I 10 calciatori a non aver saltato nemmeno un minuto nelle 36 gare di campionato fin qui disputate dalle proprie compagini in questa stagione (fonte Transfermarkt)

L’habitué Acerbi: non salta un minuto di A da quasi tre stagioni

Per il centrale milanese non si tratta infatti di una novità: con quella disputata domenica al Mapei Stadium con il la Sampdoria sono 105 i match consecutivi giocati in Serie A. Dal 18 ottobre 2015 difatti il classe ’88 è sempre partito titolare in tutte le gare dei neroverdi del massimo campionato del Belpaese, rimanendo tra l’altro in campo per tutti i 90’, senza essere mai sostituito. Mai una squalifica (soltanto 6 ammonizioni ricevute), mai una partita saltata da allora (le ultime sono quelle con Chievo ed Empoli, vale a dire alla 6a e alla 7° giornata del campionato 2015/2016) e 9.450 minuti (escluso recupero) sui campi di A senza pause.