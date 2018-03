31 milioni di euro (25 milioni più bonus) per appena 4′. Difficile non definire quello di Pietro Pellegri un vero e proprio acquisto beffa per il Monaco. Il club monegasco infatti quasi certamente dovrà fare a meno di quello che è stato il colpo dell'ultimo calciomercato invernale fino a fine stagione. A confermarlo è stato il tecnico Leonardo Jardim che ha rivelato che il talentuoso bomber italiano sarà costretto ad uno stop di addirittura 3 mesi dopo l'operazione per curare la sua pubalgia.

Pellegri, infortunio e intervento chirurgico

Pietro Pellegri enfant prodige del calcio italiano, che il prossimo 17 marzo spegnerà 17 candeline sulla torta è approdato al Monaco nell'ultima finestra di calciomercato invernale per un affare da 31 milioni di euro. Dopo aver collezionato appena 4′ in campo, la punta ex Genoa ha dovuto fare i conti con una fastidiosa pubalgia che lo ha costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico. Martedì scorso, Pellegri è finito sotto i ferri per un'operazione che è perfettamente riuscita.

Per Pellegri stagione finita: ecco i tempi di recupero

Inizialmente si pensava ad uno stop post intervento di circa 6 settimane, e invece il verdetto è molto più pesante. A fare chiarezza sullo stesso ci ha pensato l'allenatore del Monaco Leonardo Jardim, intervenuto oggi in conferenza stampa. 3 i mesi di stop per Pellegri che dunque dovrebbe tornare in campo a giugno inoltrato. Una prospettiva che sembra spegnere le speranze di un possibile utilizzo del giocatore nel finale di stagione.

La polemica con il Genoa, per l'infortunio di Pellegri

In conferenza stampa, l'allenatore biancorosso ha fatto il punto sugli infortunati. Pellegri rientra nella lista dei calciatori arrivati al Monaco da altre squadre e dunque le responsabilità sul suo infortunio sarebbero a suo giudizio non della sua gestione: "Se per Mbappe', N'Doram, Sylla o Serrano, che si sono allenati con me per due o tre anni, posso rimproverami di averli caricati troppo, per Martial, Bahlouli o Pellegri, che sono arrivati da fuori, non possiamo fare nulla".