Un problema che nessuno si aspettava, tanto meno il giovane protagonista di questa storia, Pietro Pellegri, diciassette anni e afflitto da una grave pubalgia che lo costringerà all'intervento chirurgico. La notizia è arrivata direttamente da Monaco, nuova patria calcistica del precocissimo talento italiano che nella sessione invernale di mercato, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha cduto al club francese.

Pubalgia, operazione obbligatoria.

il club campione di Francia ha fatto sapere che l’attaccante classe 2001 dovrà operarsi per via della pubalgia che lo affligge e senza perdere altro tempo. L’intervento avverrà infatti domani, poi il recupero per il quale sono previste almeno sei settimane di stop. L’ex Genoa, prelevato per 31 milioni di euro bonus compresi lo scorso 16 febbraio, è diventato il più giovane esordiente con la maglia dei monegaschi degli ultimi 40 anni ma anche il più giovane a doversi sottoporre ad una operazione per pubalgia.

Un trasferimento chiacchierato.

Al di là dei problemi fisici dell'ex Genoa, il trasferimento al Monaco di Pellegri aveva fatto storcere il naso a moltissimi tifosi. Un talento puro e precoce del nostro calcio che rischia di svernare all'estero. Molti si attendevano un futuro differente, in qualche big italiana, per poter coltivare il ragazzo anche in chiave Nazionale. Invece Preziosi ha sorpreso tutti e in una mossa blitz ha ceduto l'attaccante al Monaco.

4 minuti con il Monaco.

Il Monaco aveva investito 25 milioni per strapparlo alla concorrenza ma alla fine ha visto poco o nulla in campo del talento della punta italiana. In totale fino ad oggi sono stati solamente quattro minuti in Ligue 1 e qualche panchina in prima squadra, un bilancio al momento decisamente negativo con la maglia del Monaco. Queste statistiche saranno stoppate per un po' perchè il baby bomber, a causa della pubalgia, resterà fermo ai box per quasi due mesi.