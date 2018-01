A finire nel mirino del temutissimo inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli questa volta è stato Carlo Tavecchio. Un siparietto a dir poco curioso quello tra il portatore del Tapiro d'Oro e l'ormai ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Staffelli infatti prima ha consegnato l'ironico riconoscimento all'ex massimo dirigente del calcio italiano e poi lo ha tenuto per sé, in virtù della possibile elezione di Tavecchio alla presidenza della Lega Serie A.

A Milano l'inviato di Striscia la notizia che ha provato a consegnare a Carlo Tavecchio il Tapiro d'Oro, come si legge in un comunicato del programma satirico Striscia la Notizia. Il motivo della spedizione di Staffelli è legato alla possibilità che l'ex presidente della Figc, costretto a dimettersi dopo il flop mondiale dell'Italia, possa essere eletto alla presidenza della Lega Serie A.

Tavecchio sorpreso da Staffelli ha parlato della possibile nuova carica dichiarando di non saperne nulla. Nell'occasione è tornato sulla mancata qualificazione dell'Italia a Russia 2018 per chiarire che la scelta del ct Ventura non è stata fatta solo da lui: "Non so niente, mi creda. Io sono tifoso della mia nazionale, il pensiero che mi turba ancora è di non andare al mondiale. L'abbiamo scelto in tanti l'allenatore, io ero d'accordo perché in quel momento l'allenatore migliore era lui"

Ecco allora il colpo di scena. Staffelli alla luce della possibile elezione di Tavecchio ai vertici della Lega Serie A ha deciso di tenersi il Tapiro d'Oro, in quanto in questo caso a suo dire ad essere "attapirati" sarebbero gli italiani: "Visto che rischiamo di averla presidente della Lega Calcio, ce lo teniamo noi italiani". Questa la replica del dirigente: "Lo tenga lei! Non mi spinge e non mi manda nessuno. La disponibilità quando vogliono c'è, altrimenti io sono un uomo contento".