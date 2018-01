Un Triumvirato a favore di Carlo Tavecchio. Questa è l'ultima indiscrezione che arriva dagli uffici della Federazione calcistica italiana al momento senza un leader conclamato. L'attuale presidente infatti è dimissionario e si è richiesto da subito un avvicendamento all'indomani dell'eliminazione dai Mondiali dell'Italia di Ventura. Ma, come nei più tradizionali dietrofront cui siamo abituati da sempre, ci potrebbe essere una clamorosa svolta: lo stesso Tavecchio, aiutato da alcuni presidenti di A (De Laurentiis, Lotito e Cairo) potrebbe presentarsi alle elezioni non della FIGC, ma della Lega Calcio.

Un cortocircuito totale, ma soprattutto un calcio che andrebbe a sconfessare se stesso qualora accadesse ciò che solamente qualche mese fa era inimmaginabile. E soltanto pensare che possa succedere è già una mezza certezza che la reale volontà di cambiamento, all'interno del Palazzo non ci sia se non di facciata.

Carlo Tavecchio, sotto mille pressioni, si era dimesso il 20 novembre con una conferenza stampa destinata a restare nella storia del calcio italiano. In un primo momento aveva cercato di ottenere il consenso generale necessario per proseguire il mandato, poi, a fronte della consapevolezza di non avere più i numeri per un'eventuale conferma, aveva rassegnato le dimissioni. Attualmente, per la presidenza futura della Figc ci sono tra candidati: Gravina, Tommasi e Sibilia.

Mentre il Federcalcio si studiano le mosse per il nuovo numero 1, dietro le quinte ci potrebbe essere la grande beffa in Lega Calcio: Tavecchio che proverebbe a prendere la prestigiosa poltrona. Non da solo, ma con alleati di primo piano: Urbano Cairo, Lotito e De Laurentiis, tre presidenti di altrettante importantissime società del nostro movimento. Tanto che altri club sembrerebbero propensi ad eleggerlo.