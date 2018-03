L’Inter sabato pomeriggio sfiderà il Verona a San Siro e ripartirà dopo il roboante 5-0 rifilato alla Sampdoria, poker di Icardi e gol di Perisic. L’obiettivo è la vittoria. I nerazzurri sono tornati nelle prime quattro posizioni, ma tra pochi giorni è in programma un derby che può essere determinante in zona Champions e dunque tutto potrebbe nuovamente cambiare. Spalletti sa che contro i gialloblu non può sbagliare: “Battere il Verona è il miglior allenamento mentale per il derby, sono abituato a fare una cosa per volta”.

L’addio di Sabatini

Nei giorni scorsi Walter Sabatini ha lasciato l’Inter. La notizia ha fatto rumore, l’esperto uomo mercato era una risorsa importante, ma l’esperienza nerazzurra è finita. Spalletti con rammarico ha parlato della seriazione tra l’Inter e Sabatini:

Le dimissioni di Sabatini è normale che abbiano fatto rumore, personalmente mi è dispiaciuto molto, io lo vedo come un samurai del calcio che lotta per incidere, ma le sue dimissioni non lasciano alcuno strascico.

Spalletti resta all’Inter

L’addio di Sabatini non inciderà sul futuro di Spalletti. L’allenatore vuole continuare a guidare la squadra nerazzurra. All’Inter sta bene, a Milano si è ambientato, anche se per ora non pensa al rinnovo contrattuale:

Non sono in scadenza, Milano mi piace, l’Inter mi piace. Continuo a lavorare volentieri qui. Sono venuti i dirigenti per fare il programma estivo. Se rinnovo il contratto è per non mettere in difficoltà me sesso e la società, ma non ci sono problemi.

Il mercato dell’Inter

Prima di acquistare nuovi giocatori l’Inter dovrà capire cosa fare con Cancelo e Rafinha, che potrebbero rimanere. Ma il club del presidente Suning, parole di Spalletti, valuterà anche una serie di giocatori che ha ceduto in prestito: