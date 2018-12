L'Inter contro l'Udinese ha ritrovato il successo, non ha brillato ma ha ripreso a respirare aria purissima. Il primo posto è lontano, il secondo non è proprio vicinissimo, ma la Lazio, che è quinta, è parecchio lontana. Spalletti ha bisogno di vincere e convincere. Non sarà facile sfidare il Chievo che con Di Carlo non ha mai perso e che promette battaglia. Nainggolan potrebbe essere della partita: "Nainggolan sta migliorando e si è allenato bene. Come tutti gli altri, per quanto riguarda il suo utilizzo, lo dirò nella riunione prima della partita". Sicuramente escluso Miranda, mentre si gioca il posto Dalbert: "Dalbert si è allenato e ha fatto molto bene, quindi è convocato; Miranda ha un piccolo problema muscolare e quasi sicuramente non lo sarà".

Da tempo si parla di Skriniar come grande uomo mercato, l'interesse del Barcellona è molto forte, ma per la prossima stagione (nel frattempo ha preso un'ex interista il colombiano Jeison Murillo). Spalletti rasserena tutti e lo fa anche scherzando sul nome di battesimo (Milan) del giocatore slovacco:

Abbiamo diversi giocatori su cui si sentono voci. Skriniar è un pilastro di cui sarebbe difficile fare a meno. Per me è perfetto, se mi devo proprio sforzare di trovare un difetto è nel nome di battesimo… ma ci stiamo lavorando.

L'Inter ha una rosa completa, ufficialmente non ha intenzione di investire sul mercato, ma il club nerazzurro come annuncia Spalletti è vigile e se ci sarà un'opportunità cercherà di coglierla. Chissà se il riferimento era per Ozil, in uscita dall'Arsenal: "Se ci fossero opportunità, abbiamo un'organizzazione societaria top che saprà cogliere le occasioni. Ma noi stiamo bene così, siamo completi in ogni ruolo".

Infine il tecnico cinquantanovenne ha parlato di Icardi, finito sulle prime pagine in questi giorni per via del suo rinnovo del contratto e per via delle parole della moglie-agente Wanda Nara: "Icardi? Tutti stanno facendo il loro compito in maniera corretta senza andare a prendere notizie che non ci riguardano. A noi riguarda solo il campo, alle altre cose bada la società".