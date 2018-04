La trentaquattresima giornata di Serie A si apre con una partita che vede coinvolte da vicino la corsa per la Champions League e quella per la salvezza. Al "Paolo Mazza" di Ferrara, va infatti in scena la sfida tra la Spal e la Roma: due squadre in lotta per i due importanti obiettivi. Per i padroni di casa si tratta di una gara fondamentale per tenersi a distanza dal Crotone (terzultimo in classifica), mentre per i giallorossi è vitale per difendere il terzo posto dagli attacchi di Lazio e Inter.

Imbattuti da otto incontri in campionato e reduci da sei pareggi consecutivi, i ragazzi di mister Semplici sono dunque chiamati a ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 3 marzo. La Roma arriva invece dal pareggio nel derby e dal recente successo contro il Genoa: partite che erano state precedute dall'impresa in Europa con il Barcellona.

Le scelte dei due tecnici: fuori Dzeko

Proprio per evitare di arrivare stanca alla prima semifinale di Champions con il Liverpool (in programma martedì prossimo), la squadra giallorossa dovrebbe presentarsi in campo al "Mazza" con uno schieramento modificato dal turnover. Oltre all'assenza di Kolarov, rimasto a Roma per curare i suoi problemi muscolari, la Roma farà inizialmente a meno di Edin Dzeko e presenterà dal primo minuto Patrik Schick (ancora a secco in stagione). In difesa dovrebbe fare il suo debutto l'argentino Jonathan Silva, mentre a centrocampo si rivedrà dal primo minuto Gonalons.

In casa biancazzurra, invece, Semplici pare intenzionato a dare fiducia allo stesso undici che ha recentemente pareggiato in casa contro il Chievo. Davanti a Meret giocherà dunque la difesa vista pochi giorni fa, con Viviani nel classico ruolo di playmaker davanti al pacchetto arretrato. Gli unici due ballottaggi potrebbero riguardare il centrocampo, con Kurtic in netto vantaggio su Everton Luiz, e l'attacco dove Alberto Paloschi è destinato ad affiancare Antenucci lasciando la panchina a Bonazzoli e Floccari.

Le probabili formazioni