Fermare la Juventus e venire ringraziato un po' da tutti, soprattutto da tifosi, amici e parenti che tifano Napoli. E' stato il destino di Pasquale Schiattarella, giocatore della SPAL che sabato scorso è riuscita nell'impresa di frenare la marcia bianconera in vetta alla classifica, obbligandola ad un pareggio a reti inviolate.

Un risultato a sorpresa visto che alla vigilia sembrava che la Juventus dovesse fare terra bruciata a Ferrara con un gap tecnico a proprio vantaggio impressionante. E invece, Semplici è riuscito a ingabbiare le idee e le gambe degli uomini di Allegri strappando un risultato che ha riaperto di fatto il campionato, con il Napoli riportatosi a -2.

Il risultato che nessuno si aspettava

E non è un caso se al fischio finale di Spal-Juventus il boato più fragoroso sia arrivato proprio dal capoluogo campano che ha assistito da lontano gli esiti di un match che riguardava da vicino anche la sorte del club partenopeo. E quando il pareggio è stato sancito dal triplice fischio finale, sono partiti a raffica anche messaggi al cellulare di Schiattarella, in campo per difendere i colori della Spal ma campano di nascita e gran tifoso del Napoli.

Gli sms di complimenti e l'onta lavata

Il centrocampista della Spal è stato sommerso da sms di gioia e di complimenti sul proprio telefonino: "Appena ho acceso il cellulare dopo la partita ho trovato una sessantina di messaggi da parte di parenti e amici. Tutti mi facevano i complimenti". Ovviamente, la maggior parte interessati perché tifosi degli azzurri. Perdonando anche un ‘affronto' che lo stesso Schiattarella commise nei confronti della sua squadra del cuore, segnandole un gol: "Avevo promesso che mai avrei esultato. Poi quando è accaduto mi sono domandato: ma quando mai mi ricapiterà?"

Il doppio sogno proibito

Napoli nel cuore e la Spal nella testa. Per Schiattarella contro la Juventus la soddisfazione è stata doppia, anche se al momento sia gli azzurri che i ferraresi non hanno raggiunto ancora nessuno dei loro rispettivi obiettivi, salvezza e campionato. "Abbiamo vinto solo per noi stessi, Noi abbiamo fatto una grande partita e loro hanno giocato con tutti i titolari . In ogni partita ci impegniamo sempre allo stesso modo. Il Napoli? All'ultima giornata giocherà contro il Crotone. Spero vinca così mi regala una doppia soddisfazione: scudetto a loro, la salvezza a noi".