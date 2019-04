Stagione importante quella di Andrea Petagna con la maglia della Spal. Le prestazioni non sono mai mancate al centravanti, che al suo primo anno a Ferrara ha iniziato a segnare con continuità conquistando le attenzioni di diversi club stranieri. In primis quelle del Leicester che ha individuato nel classe 1995 un profilo ideale per rinforzare il suo reparto offensivo. Forte fisicamente, bravo a lavorare per la squadra e (finalmente) anche goleador, Petagna sembra avere doti congeniali per la Premier League.

Andrea Petagna, i numeri da bomber che accendono il mercato

15 gol in 32 partite per Andrea Petagna alla sua prima stagione con la maglia della Spal. Il centravanti che, un po' a sorpresa nella scorsa estate ha lasciato l'Atalanta, in terra estense ha dimostrato di avere anche fiuto per il gol trascinando la squadra di Semplici verso la salvezza (nell'ultima giornata pesantissima la doppietta sul campo dell'Empoli). Numeri importanti per il centravanti che ha estimatori anche in Premier League, con il Leicester in primis che ha individuato in lui un possibile rinforzo per il proprio attacco.

Spal, l'offerta del Leicester per Andrea Petagna nelle ultime notizie di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Leicester dunque vorrebbe fare un tentativo per provare a portare Andrea Petagna oltremanica. Giovane e con margini di crescita importanti, il 23enne sarebbe un profilo giusto per l'attacco delle Foxes che potrebbero mettere sul piatto un'offerta da 20 milioni di euro. Una somma importante per riuscire lì dove ha fallito il Cardiff: il club gallese nello scorso gennaio ha tentato la Spal, senza fortuna.

Quanto vale sul mercato Andrea Petagna per la Spal

Qual è la situazione di mercato di Andrea Petagna? Il centravanti nella scorsa estate ha lasciato l'Atalanta per trasferirsi in prestito oneroso con obbligo di riscatto all'Atalanta. La Dea ha versato per lui 3 milioni di euro e per completare l'operazione dovrà investire altri 12 milioni con i nerazzurri. Ecco allora che l'offerta di 20 milioni da parte del Leicester al momento sembra essere irrisoria, visto che permetterebbe agli estensi di piazzare una plusvalenza di 5 milioni. Troppo poco per una società intenzionata a puntare ancora a lungo su Petagna, anche alla luce dell'età non più giovanissima di Antenucci e Floccari. Le cose dunque potrebbero cambiare in caso di eventuale rilancio da parte del club inglese