E' un momento delicato per Vincenzo Montella. Dopo l'esonero dello scorso novembre, quando la dirigenza del Milan gli diede il benservito, il 43enne allenatore campano rischia infatti di essere cacciato anche dal Siviglia: club che ha preso in mano soltanto cinque mesi fa. Il tecnico di Pomigliano d'Arco, dopo la sconfitta per 5 a 0 nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona, è infatti finito nel mirino della contestazione dei tifosi che, al ritorno della squadra da Madrid, ha invitato Montella a farsi da parte.

La situazione non è per nulla semplice per gli andalusi e per il loro allenatore. Settimi in campionato, senza vittorie da sette partite, a rischio per il piazzamento europeo ed eliminato dalla Champions League, il club del presidente Castro sta ora seriamente pensando ad un nuovo cambio in panchina.

La difesa di Montella

"La delusione è enorme, però ora è il momento di mantenere il sangue freddo – ha dichiarato il presidente, nell'intervista riportata dalla "Gazzetta dello Sport" – Siamo in contatto con Montella, siamo preoccupati per la situazione e continueremo a parlare con lui. L’esperienza mi dice che ci vuole calma. Martedì avremo un consiglio d’amministrazione. Lì valuteremo il da farsi e prenderemo le decisioni che riterremo più opportune".

Nessuna conferma dunque da parte del club, ma neanche nessuna smentita circa una decisione che potrebbe maturare nella notte. Montella aspetta e spera in una notizia positiva: "Abbiamo eliminato il Manchester United che ha speso 300 milioni e ce la siamo giocata col Bayern Monaco – si è difeso il tecnico – In Copa del Rey siamo arrivati in finale eliminando l'Atletico Madrid e perdendo contro una squadra più esperta di noi. Abbiamo pagato questi sforzi, ma sono convinto che possiamo arrivare in Europa. Dico solo che il lavoro va valutato nel suo insieme e sulla bilancia deve entrare tutto. Io ho un contratto e per come la vedo io resterò qui anche l'anno prossimo".