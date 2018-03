Dopo la sua tragica scomparsa e il dolore per il suo funerale, il calcio italiano si appresta a ricordare ancora Davide Astori in occasione delle partite della 28esima giornata di Serie A. Con le lacrime agli occhi, tutti i protagonisti del nostro massimo campionato dedicheranno allo sfortunato capitano della Fiorentina più di un pensiero prima, durante e dopo gli incontri in programma.

Tra le tante iniziative speciali, ci sarà anche quella di Stefano Sorrentino: portiere del Chievo Verona. Da sempre in prima linea per testimoniare la sua sensibilità verso chi soffre, il 38enne numero uno gialloblu ha infatti deciso di dedicare i guanti che utilizzerà nel derby contro l'Hellas al povero difensore viola. E' stato lo stesso portiere a comunicare il suo gesto attraverso il suo profilo Instagram, dove nelle scorse ore è comparsa la foto che testimonia la sua personale iniziativa.

Gli scarpini di Ilicic

"Ciao Davide, ci mancherai", ha voluto scrivere Sorrentino sui suoi guantoni. Un messaggio tanto semplice quanto efficace, per dimostrare tutto l'affetto che il capitano del Chievo (anche a nome di tutta la squadra) ha dedicato al collega scomparso. L'idea del portiere clivense, non nuovo a iniziative di questo genere spesso organizzate a sfondo benefico, non sarà ovviamente l'unica in questo weekend di calcio e lacrime.

Da Bergamo è infatti arrivato anche l'Instagram di Josip Ilicic: ex compagno di Davide Astori alla Fiorentina. Il giocatore dell'Atalanta, anch'egli presente al funerale, ha postato quello che sarà il suo personale omaggio: le due scarpe che utilizzerà nella partita con il Bologna, sulle quali ha fatto scrivere il nome Davide (su quella sinistra) e “Con me per sempre” su quello destra.