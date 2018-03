Tra le migliaia di persone che hanno pianto per l'ultima volta Davide Astori, c'era anche Giovanni Malagò. Il commissario della Lega di Serie A, ha infatti partecipato al lutto cittadino di Firenze e pregato per lo sfortunato giocatore viola in occasione della funzione religiosa che si è tenuta nella basilica di Santa Croce. Accompagnato dal ministro dello Sport, Luca Lotti, dal commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, e dal suo vice Alessandro Costacurta, il presidente del Coni ha parlato a margine del funerale di Astori.

"In questo momento c'è solo tristezza e dolore, però c’è anche un messaggio chiaro: una testimonianza di valori che viene trasmessa fuori dal campo. Cerchiamo di non disperderlo dopo queste giornate in cui ci si è fermati e ritrovati – ha dichiarato Malagò, a Radio Bruno – Spero che si eviti di compiere atti di cui ci si debba poi imbarazzare a parlarne".

Il messaggio del tifoso Renzi

"Ci sono stati degli applausi a delle persone che non vengono considerate così bene, purtroppo abbiamo dovuto attendere questa disgrazia per capire che il calcio è anche altro – ha continuato il numero uno dello sport italiano – Nella mattinata di oggi, così triste, l’elemento che più di tutti mi ha fatto riflettere è quando sono andato a fare le condoglianze a padre, madre e fratelli. Mi hanno ringraziato, mentre io ho fatto semplicemente il mio dovere. Chapeau a questa famiglia, è il volto dell’Italia che ci piace vedere".

Insieme allo stato maggiore del calcio italiano, c'erano anche le istituzioni politiche del capoluogo toscano. Oltre al Sindaco Nardella, a partecipare al dolore per la scomparsa di Astori è intervenuto anche Matteo Renzi. L'ex segretario del Pd, da sempre tifoso della Fiorentina, ha anche lui rilasciato una breve dichiarazione attraverso il suo profilo Twitter: "Santa Croce oggi ha salutato Davide Astori e tutta Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano. Litigiosa e polemica, Firenze è anche una città che sa amare in modo straordinario. Un pensiero alla piccola Vittoria, a Francesca, ai genitori, ai fratelli".