E' diventato un tormentone e il Pordenone Calcio ne approfitta per riderci anche su. Malgrado le sconfitte o meglio, proprio grazie alle sconfitte. Dopo la partita di Coppa Italia di San Siro il club friulano è entrato di diritto nei sogni (o forse negli incubi) dei tifosi nerazzurri che hanno rischiato di vedersi eliminare da un club di Lega Pro, battuto solamente dopo i calci di rigore ad oltranza. Un rischio immenso che ha avuto un lieto fine con il penalty siglato da Nagatomo e che ha condannato il Pordenone a sfiorare solamente l'impresa. Ma quella partita è già entrata nella storia e nell'immaginario dei tifosi perché da quella sera, Inter e Pordenone si sono legati via internet da un doppio filo che regge ancor oggi.

Destini paralleli anche se differenti. Inter e Pordenone stanno subendo il medesimo destino dopo essersi incrociati in Coppa Italia. I nerazzurri da quella sera in cui hanno rischiato la clamorosa uscita dal trofeo nazionale, non hanno più saputo vincere. Sono stati battuti in casa dall'Udinese, altro club friulano e poi in trasferta dal Sassuolo. Il Pordenone ha fatto lo stesso: due sconfitte nel proprio campionato dopo aver sfiorato l'impresa di San Siro.

Così, come era già accaduto all'indomani della scivolata interna contro i bianconeri di Oddo che erano riusciti a riscattare l'onore del Friuli battendo l'Inter a San Siro laddove il piccolo Pordenone c'era solamente andato vicino, adesso anche dopo l'umiliazione al Mapei Stadium, ritorna lo sfottò via social tra i due club.

Con la vittoria per 3-2 era stata l'Udinese a ricordare al ‘cugino' Pordenone di essere riuscita nell'impresa di fermare l'Inter. Adesso, dopo l'1-0 al Mapei Stadium è stato il Pordenone stesso a ritornare sul tema: "@Inter, 4 sconfitte in 2 dopo LA partita: è un periodo un po' così, ma ci rialzeremo ! Ps: tifosi interisti, facciamo pace? In fondo, ci vogliamo bene Buon Natale"

Un tweet tra il serio e il faceto che riporta ancora in auge il botta e risposta tra le due società, che si sono punzecchiate in queste settimane. E chissà quando una delle due tornerà a vincere e l'altra no, cosa succederà ancora.