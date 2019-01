Questa volta Paul Pogba l'ha combinata grossa. Non stiamo parlando di un errore in campo da parte di un giocatore letteralmente rigenerato dalla cura Solskjaer, ma di un curioso episodio extracalcio. Ancora una volta il campione francese ha parcheggiato la sua lussuosa automobile in divieto di sosta. Una situazione che ha fatto perdere la pazienza a qualcuno che si è vendicato lasciando un perentorio messaggio sul parabrezza per una situazione che inevitabilmente ha fatto il giro dei social e del web.

Paul Pogba parcheggia l'auto in divieto di sosta e trova un curioso biglietto

Non è la prima volta che Paul Pogba si conferma un automobilista distratto. Già in passato, come raccontato dai tabloid inglesi, il centrocampista del Manchester United ha spesso e volentieri parcheggiato il suo bolide in zone in cui il parcheggio è riservato ai disabili, incassando multe salate. Questa volta il calciatore ha lasciato la sua lussuosa Rolls Royce in divieto di sosta. Quando è tornato a recuperare la macchina, ha trovato sul parabrezza oltre alla multa un curioso bigliettino.

Cosa c'è scritto sul bigliettino lasciato sulla Rolls Royce di Pogba

Qualcuno, probabilmente stanco, delle bizze automobilistiche di Paul Pogba ha deciso di lasciargli un avvertimento. Ecco allora il bigliettino sul parabrezza, con poche parole ma perentorie: "Stop driving like a wanker", ovvero "Smettila di guidare come uno stronzo". Probabilmente il riferimento non è solo ai parcheggi "distratti" dell'ex Juventus ma anche, secondo i rumours dei tabloid d'oltremanica, ad uno stile di guida abbastanza "aggressivo".

Paul Pogba e la multa, una cifra ridicola rispetto al suo ingaggio

Un avvertimento dunque per Paul Pogba, che dovrà anche provvedere a pagare l'ennesima multa. Non un problema per un calciatore che incassa dallo United 290mila sterline a settimana, ovvero 330mila euro, per un totale di 16 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe addirittura aumentare, visto che il campione del mondo vorrebbe rinnovare il contratto con i Red Devils, con la possibilità però di avvicinarsi, in termini di ingaggio, ad Alexis Sanchez leader nella classifica dei più pagati del club con 500mila sterline, ovvero 568mila euro".