Il nome di Paul Pogba non rientra più nelle notizie di calciomercato della Juventus. La cura Solskjaer ha prodotto i suoi effetti sul Manchester United non solo in termini di risultati, ma anche sui singoli giocatori. In primis il francese letteralmente rigenerato dopo l'addio di Mourinho e pronto a legarsi in maniera ancor più forte al club dell'Old Trafford. Come? Con un rinnovo contrattuale che potrebbe passare da un sostanzioso ritocco dell'ingaggio: Pogba infatti vuole uno stipendio più alto, vicino a quello del giocatore più pagato dello United, Alexis Sanchez.

Paul Pogba rigenerato dopo l'addio di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer. Niente Juve per il francese

Dopo una prima parte di stagione contraddistinta dal difficile rapporto con José Mourinho, con le voci di calciomercato sempre più insistenti su un possibile ritorno alla Juventus, è cambiato tutto per Paul Pogba. Con l'addio del portoghese e l'arrivo in panchina di Solskjaer il "polpo" è apparso letteralmente rigenerato. I numeri d'altronde parlano chiaro: 5 gol e 4 assist nelle ultime 6 partite con il manager norvegese. Quest'ultimo ha rimesso Pogba al centro del progetto e i risultati sono stati immediati, per un ragazzo che ha ritrovato entusiasmo e prestazioni. Ecco allora un possibile addio allo United del campione del mondo transalpino è da escludere.

Pogba e il nuovo contratto con super ingaggio con lo United. Ecco quanto chiede di stipendio

L'ulteriore conferma arriva dalla stampa inglese e in particolare dal Daily Mail. Paul Pogba sarebbe pronto a sedersi al tavolo con la dirigenza del Manchester United per trattare il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel 2021. Il calciatore gradirebbe, oltre al prolungamento del suo vincolo con i Red Devils, anche un corposo ritocco del contratto. Attualmente il francese percepisce 290mila sterline a settimana, ovvero circa 330mila euro, per un totale di 16 milioni (più bonus) a stagione. La sua volontà è quella di incassare di più avvicinandosi ad Alexis Sanchez leader nella classifica dei più pagati del club con 500mila sterline, ovvero 568mila euro.

Perché Pogba aveva interrotto il discorso rinnovo con lo United, colpa di Mourinho

La sensazione è che nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti dunque sul futuro di Paul Pogba che in pochi mesi è passato dal possibile addio ai Red Devils, alla prospettiva di un matrimonio ancor più saldo e duraturo. La conferma del tutto è arrivata da una fonte anonima vicina al club ai microfoni del Sun: "L'agente di Pogba è pronto a porre fine ai problemi che ha avuto con il club negli ultimi mesi. La situazione era tutt'altro che prevedibile nei mesi scorsi quando c'è stata un'interruzione delle relazioni con Mourinho in panchina".