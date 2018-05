Alla sua prima stagione all'Inter, Milan Skriniar non ha stregato solo il popolo nerazzurro. Le prestazioni del difensore slovacco classe 1995 infatti hanno fatto il giro d'Europa facendo drizzare le antenne di mercato di numerosi top club. In primis le grandi di Spagna: nei mesi scorsi sull'ex Samp si era palesato l'interesse del Real, mentre nelle ultime ore ecco che il Barcellona avrebbe intensificato il suo pressing di mercato sull'Inter. Un pressing che a quanto pare non "turba" il sonno del centrale che in patria ha detto la sua sulle ultime indiscrezioni di mercato.

Inter, le ultime notizie di calciomercato su Skriniar. Il Barça in pressing

A tenere banco in casa Inter non sono solo le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Icardi, ma anche quelle relative a Skriniar. Sul forte difensore slovacco è piombato il Barcellona stregato dalle doti di un giocatore che potrebbe raccogliere in futuro l'eredità di Piqué. Il contratto del difensore parla chiaro: Skriniar è legato all'Inter fino al 2022, con un ingaggio da 1.2 milioni di euro. La società nerazzurra non sembra intenzionata a privarsi dell'ex Samp e a tal proposito potrebbe anche accelerare le operazioni per un rinnovo con ritocco dello stipendio a 2.3 milioni. E il giocatore?

Skriniar e il valore di calciomercato di 50 milioni

Quest'ultimo dal canto suo ha sempre ribadito la sua volontà di restare all'Inter. Una decisione confermata anche nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni di Sme Sport in Slovacchia. Skriniar non sembra distratto dalle voci di mercato e dal suo presunto valore di 50 milioni di euro: "Sono contento. Se me lo avessi detto due anni fa, probabilmente non ci avrei creduto. Ma l’Inter è già una big e se avessi dovuto avere le vertigini, le avrei avute quando sono approdato qui"

in foto: Foto Transfertmarkt

Skriniar apre ad una cessione, ma solo per andare all'estero

Ci sono possibilità di vedere Skriniar con un'altra maglia nell'immediato? Le parole del difensore sembrano smentire questa ipotesi, anche se non ha escluso in futuro la possibilità di realizzare un sogno che ha voluto tenere segreto: "Che maglia sogno di vestire in futuro? Non è una domanda a cui posso rispondere ora. Ci giocherò contro in Champions League, non sarebbe corretto". Quello che al momento sembra quasi certo è che non vedremo Skriniar con la maglia di un'altra italiana, anche se il mercato spesso regala sorprese: "Giocare in un'altra squadra della Serie A? Non credo. Anche se potrebbe accadere in futuro, se l’Inter volesse cedermi. Ma se dipendesse da me, preferirei un trasferimento in un altro campionato"