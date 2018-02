Dall'inizio della stagione, ha totalizzato soltanto undici presenze tra Liga, Coppa del Re e Champions League. Poco per uno che, fino a qualche anno fa, era considerato un potenziale "crack" tanto quanto il suo ex compagno di squadra Neymar. Passato al Siviglia nel luglio del 2016 per 10 milioni di euro grazie a Jorge Sampaoli, Ganso non si è infatti mai ambientato alla perfezione e non ha mai avuto l'occasione di lasciare il segno nella Liga.

Costantemente ignorato da Montella, ma in precedenza anche da Berizzo, il brasiliano pare ora voler lasciare il Siviglia per tentar fortuna in un'altra squadra. L'obiettivo di Ganso, è quello di trovare una maglia che possa permettergli di giocare con continuità e magari convincere il commissario tecnico brasiliano in occasione delle convocazioni mondiali.

La rescissione con il Siviglia.

Secondo il quotidiano "Estadio Deportivo", sulle tracce di Ganso ci sarebbe il Vasco da Gama: interessato a riportato in patria a fine stagione. Le possibilità che il 28enne trequartista lasci subito il Siviglia, sono comunque alte. Come riportato dalla stampa iberica, Ganso potrebbe anche chiedere la rescissione del contratto e trovare una sistemazione senza dover aspettare la riapertura del mercato. Dovesse accordarsi per una rescissione istantanea, a contendersi il giocatore sarebbero Benfica, Porto e Sporting Lisbona: già in contatto con l'entourage del brasiliano.

A confermare l'ipotesi rescissione, anche l'agente Dioguardi: "Ho chiesto al club la rescissione immediata – ha spiegato il procuratore – Ho detto che i numeri di Paulo Henrique, oltre a dimostrare la sua professionalità, evidenziano come sia in grado di essere protagonista in Spagna. Gli mancano solo minuti nelle gambe. Evidentemente loro la pensano diversamente da me e dalla tifoseria. Per questo motivo ho chiesto la rescissione".