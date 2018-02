Si toglie una bella soddisfazione Vincenzo Montella che si qualifica con il Siviglia per la finale di Coppa del Re. La squadra andalusa, dopo aver impattato per 1-1 nella gara di andata con il Leganes, in casa si è imposta per 2-0, gol di Correa e Vazquez. Un bel traguardo per l’ex tecnico del Milan che per la seconda volta si qualifica per la finale di una coppa nazionale. Nel 2014 con la Fiorentina giocò e perse quella di Coppa Italia (3-1 con il Napoli). In finale il Siviglia troverà il Valencia o il Barcellona, che la scorsa settimana si è imposto per 1-0.

Correa e Vazquez decidono la semifinale

L’1-1 era senza dubbio un risultato positivo da cui partire, ma grossi pericoli comunque c’erano per il Siviglia, che in campionato non sta attraversando un bel momento. Al 16’ il match si sblocca. Segna l’ex sampdoriano Joaquin Correa. Il vantaggio rasserena il Siviglia, che non fatica a difendersi anche perché il Leganes non riesce a essere pericoloso. La squadra di Garritano raramente riesce a impegnare il portiere avversario. All’89’ un’altra vecchia conoscenza della Serie A l’ex Palermo Franco Vazquez chiude i conti e manda nuovamente in visibilio il ‘Sanchez Pizjuan’, dopo una giocata da urlo nel secondo tempo. Il Siviglia torna in finale a distanza di due anni.

Montella a caccia del primo trofeo da allenatore

Dunque Vincenzo Montella dopo aver eliminato l’Atletico Madrid sbatte fuori anche il Leganes e ottiene la finale di Coppa del Re, che dovrebbe giocarsi nel nuovo stadio dei ‘Colchoneros’ il Wanda Metropolitano. Il Siviglia non vince questo trofeo dal 2010, ma di finali ne ha giocate tantissime in questi ultimi anni: tre in Europa League e nella Supercoppa Europea (tra il 2014 e il 2016), una di Coppa del Re e della Supercoppa di Spagna. Adesso in attesa della finalissima il Siviglia cercherà di risalire la china in campionato, dove è reduce da un pesante 5-1 incassato dall’Eibar, e sfiderà negli ottavi di Champions con il Manchester United.