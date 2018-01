Gli ottavi di finale di Champions League si avvicinano, e i tifosi di tutta Europa si sono già messi in moto per seguire da vicino la propria squadra del cuore. Tra questi anche quelli del Manchester United che, il prossimo 21 febbraio, voleranno in Spagna per il match d'andata contro il Siviglia di Vincenzo Montella. La sfida del "Ramon Sanchez-Pizjuan", è però già cominciata e a dare il fischio d'inizio alla gara è stata proprio la società andalusa che ha deciso di aumentare il prezzo del biglietto del settore ospiti fino ad 89 sterline.

Una decisione che ha ovviamente scatenato la protesta dei tifosi dei Red Devils che, come ha segnalato la stampa britannica, si sono sentiti penalizzati e presi in giro dopo che quelli del Liverpool, durante la gara della fase a gironi, entrarono nello stadio di Siviglia pagando 54 sterline a tagliando.

L'email dello United.

Infastidito dalla decisione del club spagnolo, il Manchester United ha dunque deciso di agire di conseguenza. Dopo aver tentato inutilmente di convincere il Siviglia a tornare sulla propria decisione, in una email indirizzata ai tifosi spagnoli la società di Old Trafford ha così reso ufficiale che anche per la gara di ritorno (fissata per il 13 marzo), il costo dei biglietti per il settore ospiti sarà alzato anche lui ad 89 sterline.

Una piccola vendetta nei confronti del Siviglia, che il responsabile del settore "ticketing and membership" Sam Kelleher ha voluto motivare rivendicando proprio l'ingiustizia alla quale saranno sottoposti gli ultrà dello United in occasione del loro viaggio in Spagna. Il Manchester ha infine deciso che i soldi in più incassati dalla maggiorazione del ticket (35 sterline), verranno poi utilizzati per risarcire tutti coloro che saranno sugli spalti del "Ramon Sanchez-Pizjuan".