Brutte notizie per Diego Simeone. L'allenatore argentino dovrà fare i conti con 3 giornate di squalifiche comminategli dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nella sfida di Copa del Rey contro il Siviglia. L'atteggiamento del Cholo che ha applaudito ironicamente l'arbitro, ha spinto quest'ultimo ad usare la mano pesante nel referto. Di positivo c'è che il mister potrà accomodarsi in panchina nel prossimo match di Liga visto che la squalifica è da scontare in Copa e quindi nella prossima stagione.

Simeone e l'espulsione in Siviglia-Atletico.

Nella disastrosa serata che ha visto il suo Atletico cadere sotto i colpi del Siviglia di Montella e uscire dalla Coppa, Simeone ha guadagnato la via degli spogliatoi in anticipo. L'argentino ha protestato in maniera veemente dopo un fischio dell'arbitro e poi ha applaudito ironicamente, con tanto di pollice alzato a commento della sua espulsione.

Simeone, 3 giornate di squalifica in Copa del Rey.

Ecco allora che il Giudice sportivo ha deciso di sanzionare Simeone con 3 turni di squalifica per "comportamento contrario al buon ordine sportivo". Simeone potrà comunque sedersi regolarmente sulla panchina del ‘Wanda Metropolitan' per il match di Liga Atletico-Las Palmas e sconterà la squalifica nelle prossime tre partite della Coppa del Re della futura stagione.

Il presidente dell'Atletico blinda il Cholo.

La sconfitta con il Siviglia e l'eliminazione in Coppa hanno attirato non poche critiche sull'operato di Simeone. Il suo Atletico pur essendo secondo nella Liga dietro il Barcellona, ha salutato anche la Champions retrocedendo in Europa League. A difesa del tecnico è intervenuto il presidente Cerezo: "L'Atletico sta bene e gode di buona salute. Siamo secondi in Liga e lotteremo per vincere l'Europa League. Simeone? Lui non ha un ciclo, o meglio il suo è interminabile e permanente per l'Atletico".