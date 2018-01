E' dolce la notte del Ramón Sánchez Pizjuan per Vincenzo Montella. Il tecnico del Siviglia, dopo la vittoria colta al Wanda Metropolitano, si è infatti tolto lo sfizio di eliminare l'Atletico Madrid dalla Coppa del Re e di centrare la semifinale che giocherà contro la vincente dell'altro quarto di finale tra Valencia e Alaves. Partita con il vantaggio di poter disporre di due risultati su tre a favore, la formazione andalusa ha colpito in apertura di match con Escudero (gran gol dopo neanche 30 secondi di gioco) e con il rigore trasformato da Banega ad inizio ripresa.

Nel mezzo la splendida rete del pareggio di Griezmann e il tentativo estremo dei "Colchoneros" di riaprire il discorso qualificazione, già pesantemente condizionato dal risultato dell'andata, prima del terzo gol finale del Siviglia con Sarabia e del triplice fischio finale che ha fatto scattare la festa dei tifosi del Siviglia.

Atletico Madrid in crisi.

Per la squadra del tecnico italiano, le forti polemiche dei giorni scorsi sembrano dunque evaporate dopo la terza vittoria consecutiva di Banega e compagni, capaci di vincere a Madrid e di ripetersi in campionato contro l'Espanyol. Nel prossimo turno della Liga, Montella e i suoi ragazzi avranno inoltre la possibilità di allungare la striscia positiva, in occasione della gara casalinga con il Getafe. Per l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone, che aveva perso solo in un'occasione nelle ultime diciassette trasferte, si tratta dell'ennesimo campanello d'allarme suonato a pochi giorni dal deludente pareggio interno con il Girona.

Impegnato nel rincorrere il Barcellona capolista e difendere la sua seconda posizione, l'Atletico è atteso anche dal ritorno in campo in Europa. In vista del prossimo turno europeo, che vedrà impegnato anche il Siviglia (in Champions, contro il Manchester United di José Mourinho), l'undici di Madrid dovrà ora cercare di riorganizzarsi per non fallire l'impegno di Europa League contro il Copenaghen.